Torres: «Una plataforma no pot impedir governar»

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, considera que els arguments que es donen des de la plataforma contrària a l’heliport a Tresoles «no estan fonamentats». Així va insistir que els estudis que s’han fet fins ara són favorables i «com que tenim respecte cap a la plataforma i els escoltem, els vam donar l’opció de demanar un altre estudi per tenir més garanties». Segons Torres, si la decisió final sobre la infraestructura i la construcció es retarda «és perquè hi ha la plataforma i volem donar seguretat als ciutadans que no fem res que pugui posar en risc les persones». Amb tot, va deixar una cosa clara: «S’escolten les plataformes, però una plataforma ciutadana no pot impedir governar o prendre decisions polítiques».



D’aquesta manera va reiterar que el compromís polític «hi és i el tirarem endavant» i, tal com ja havia fet el cap de Govern, Toni Martí, va apuntar que si tothom està d’acord que l’heliport és necessari però ningú el vol «el millor serà que a les pròximes eleccions tothom digui on el vol fer».



Justament una petició compartida pel portaveu de la plataforma, Alfons Miralles, que en la reunió pública de dimarts al vespre, a preguntes del públic sobre què es podria fer per aturar el projecte va aconsellar que si arriben unes eleccions abans que es desencalli el tema de l’heliport «els ciutadans haurem de ser molt clars i demanar als partits que s’hi oposin. Que posin blanc sobre negre amb què voldran fer». Si per contra, la construcció tira endavant, «tocarà mobilitzar-se i iniciar accions perquè ens escoltin».

Validació de França

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ahir també es va manifestar sobre la qüestió. A preguntes de la premsa va assegurar que els nous estudis que es demanaran «sens dubte seran validats per l’aviació civil francesa» i que no es planteja cap altra ubicació.

Dels dubtes al ‘mamotreto’

«Aquest heliport em sembla com el ràfting de Sant Julià: un mamotreto. El sentit mínim de prudència on és?» La reflexió la va exposar una de les assistents a la reunió pública sobre l’heliport que es va fer dimarts a la nit a la sala d’actes del Comú d’Escaldes. Després de les explicacions dels membres de la plataforma i de les intervencions de representants polítics del PS, L’A i SDP, que no van desaprofitar l’ocasió per criticar l’acció del Govern (Víctor Naudi va arribar a qualificar el projecte com «un caprici»), va arribar el torn de les preguntes. Preguntes i reflexions, perquè els veïns van expressar els seus dubtes sobre els efectes i la viabilitat de la infraestructura, però també van plantejar interrogants a polítics i membres de la plataforma.



Els assistents van mostrar-se escèptics, per exemple, pel fet que no està previst com enllaçar amb altres heliports internacionals, ja que Andorra és un país tercer. Altres preguntes que es van deixar anar van ser: «S’ha preguntat a Encamp si el volen?». I una que va arrencar els aplaudiments de tothom: «Volem gent a Andorra o la volem treure».



De la mateixa manera, des de la plataforma es va reiterar que «no tenim el suport de la majoria comunal ni dels cònsols». De fet, a la sortida de la reunió Miralles va lamentar que cap representant de DA hagués assistit a l’acte «per haver pogut debatre amb ells».