El Sitca proposa una jubilació anticipada «esglaonada»

L’assemblea del Sitca de dimarts al vespre va servir per posar sobre la taula una proposta del sindicat per tal de permetre jubilacions anticipades, «flexibles». Segons va explicar la presidenta de l’organització, Emi Matarrodona, «el que voldríem és que qui es jubila no hagi de marxar de cop, sinó que es pugui fer de manera esglaonada», amb una fórmula que pugui afavorir, també, a l’administració local. Per exemple, si algú decideix jubilar-se als 59, que pugui dedicar tot un any a formar la persona que l’ha de substituir, però no fent un horari complet, sinó només unes hores i «amb un sou reduït, però tindria més hores lliures».



La proposta va ser ben rebuda i esperen poder treballar-la durant les properes setmanes perquè a l’assemblea del juny es pugui mirar de concretar. Pel juny també s’ha decidit deixar la decisió sobre les accions sobre la sentència del GAdA.



D’altra banda, els membres del sindicat també reclamen més «transparència» en l’aplicació dels complements de responsabilitat (CRA) i consideren que abans de donar una prima s’haurien de convocar edictes per cobrir les places. La cònsol major, Conxita Marsol, va exposar que per ara no hi ha intenció de suprimir els CRA. Considera que només es donen en casos que són «necessaris». Ells n’han atorgat «6 o 7» i es mantindran només fins al final del mandat.