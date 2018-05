Vacances cancel·lades

«Al final, no serà possible», va lamentar el delegat del Front Polisario a Catalunya, Mah Iahdih, després de confirmar que no es poden aconseguir els passaports individuals per als nens sahrauís que des del 2007 venen a passar l’estiu a Andorra en el marc del programa humanitari Vacances en pau. Aquesta era la via que el Govern exigia per fer efectiva l‘acollida dels joves aquest 2018, però ha acabat fracassant malgrat els esforços de la delegació del Front Polisario a Catalunya i de l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps), que s’encarrega de coordinar el programa humanitari al Principat.

Totes dues entitats havien començat a moure fitxa des de la tardor passada i van desplaçar-se sobre el terreny a finals del mes de març per fer les gestions pertinents. Iahdih va atribuir la denegació dels passaports individuals al fet que la legislació algeriana és «molt estricta». «Poden concedir-se en casos humanitaris, per exemple si els nens estan malalts, però sinó és molt complicat», va justificar. De fet, va recordar que «els sahrauís no són algerians i, per tant, necessiten d’un títol de viatge per sortir dels camps on viuen».

Tot i així, el delegat va remarcar que hi havia incongruències en el sistema d’acollida. «És una realitat que els nens sahrauís viatgen amb passaport col·lectiu a Espanya, França, Itàlia, Alemanya o Bèlgica, i en són centenars; Andorra no està pas en un altre continent perquè no pugui realitzar-se de la mateixa manera», va expressar Iahdih tot indignat. Tot i així, l’Executiu havia descartat aquesta opció perquè «en els darrers anys la situació internacional ha anat canviant considerablement i les normatives comunitàries en matèria d’atorgament de visats s’han endurit sensiblement», van apuntar fonts governaments.

Bri d’esperança

«D’alternatives? Cap ni una», va manifestar el delegat sahrauí. L’única opció és que el Govern d’Andorra autoritzi, in extremis, l’expedició dels visats per a aquests nens sahrauís. «I encara estaríem a temps fins al 31 de maig», va mostrar-se esperançat Iahdih. De tota manera, no serà fins a la propera tardor que es debatrà en assemblea sobre el programa Vacances en pau per valorar l’edició d’enguany i buscar sistemes alternatius per resoldre la situació d’aquesta vegada.

L’Adsaps i el Front Polisario de Catalunya resten ara a l’expectativa dels possibles moviments del Govern. L’últim pronunciament va ser a través del Butlletí del Consell General, on responien a la pregunta d’un parlamentari i expressaven la seva preocupació per la possible il·legalitat del procés d’acollida. Iahidih va explicar que l’entitat va enviar una carta al Ministeri d’Afers Exteriors demanant que «es tranquil·litzessin» i especificant que «en els 30 anys que el programa porta en funcionament mai han introduït els nens a un país de forma irregular ni ho permetran».