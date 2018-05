La Junta Electoral no es posiciona sobre una candidatura

«Controlo l’espai per evitar que hi hagi accidents» Té un llistat de competicions esportives en les quals ha fet de voluntari i una actitud imparable

Caldrà ser estricte per fer complir la legislació

La Junta Electoral va decidir que no admetria la consulta plantejada pel president del Consell d’Administració de la CASS, Joan Miquel Rascagneres, en referència a una de les candidatures a les eleccions que s’han de celebrar el proper 20 de juny. L’òrgan va al·legar que pronunciar-se al respecte vulneraria «el principi d’imparcialitat». La consulta es referia a la candidatura dels assalariats integrada per Carolina Caubet i Gemma Bofarull. Aquesta última és sotsdirectora del Departament de Riscos d’Andbank i Rascagneres preguntava si la condició era compatible amb un càrrec dins del Consell d’Administració de la CASS.

Per Lara Ribas

