Queixes pel mal estat de l’entorn de l’església de Santa Coloma

L’empresa Regirarocs va denunciar ahir a través d’una publicació al Facebook l’estat en què es troba l’entorn de l’església de Santa Coloma, que han trobat amb «creus estintolades, l’enjardinat sense restituir, terra amuntegada colgant la base del campanar, restes arqueològiques en superfície i brossa acumulant-se al porxo».

L’arqueòleg i director de Regirarocs, Gerard Remolins, va explicar que no saben des de quan es troba en aquest estat perquè ells ho van detectar just ahir que van passar a fer-ne seguiment sis mesos després de la seva intervenció arqueològica. Un procediment que segueixen habitualment: «Un cop concloses les nostres actuacions, inspeccionem regularment els jaciments arqueològics per veure com evoluciona el seu entorn en els següents tres i sis mesos», va aclarir Remolins. En la primera visita, fa tres mesos, van trobar-ho tot tal com ho havien deixat. «No havia canviat res, però ara ens ho hem trobat recobert de la terra que nosaltres havíem tret, amb vidres identificats durant les tasques arqueològiques i algunes botelles», va descriure l’arqueòleg.

«Ha de ser intencionat perquè el cementiri és pla», va argumentar Remolins tot descartant que l’amuntegament de terra pogués ser fruit d’adversitats meteorològiques. De fet, va explicar que ells sempre ho deixen tot tal com s’ho han trobat i que aquest cop no saben què és el que ha passat. «Ha de ser fruit d’una mala praxis», va reconèixer l’arqueòleg. Tot i que no ho han denunciat a l’administració, ahir van estar intentant contactar amb Patrimoni sense èxit.