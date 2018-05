El Govern defineix les pensions compatibles dels funcionaris

L’Executiu va aprovar ahir el projecte de llei que modifica la Llei qualificada de creació i regulació del Pla de pensions de la funció pública de l’octubre del 2014 per, entre d’altres, millorar la definició de les pensions compatibles dels funcionaris. «Es constata que el redactat era confús per a les persones que ja tenien més de 25 anys treballats en el moment de l’entrada en vigor de la llei, s’ha corregit i ara queda clar que també poden participar dels plans de jubilació del Govern», va reconèixer el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

«Les aportacions en res reduiran la pensió de la CASS», va aclarir el ministre, com sí que podia donar a entendre l’anterior redactat de la llei. Cinca va explicar que hi ha 379 funcionaris afectats per aquest mal redactat però que desconeixia quants d’aquests van deixar de fer aportacions al pla de pensions de Govern per por que la CASS els penalitzés. En qualsevol cas, Cinca va explicar que el Govern permetrà ara que els funcionaris que van deixar de fer les aportacions les facin de manera retroactiva perquè no pateixin cap greuge comparatiu amb la resta de companys que ho van seguir fent.

Batlles, magistrats i fiscals

En relació a les pensions dels funcionaris, Cinca també va explicar la modificació de la Llei en el cas del personal adscrit al Consell Superior de la Justícia, els batlles, els magistrats i els fiscals, ja que tenen permès exercir més enllà dels 65 anys i «ha calgut introduir previsions expresses en relació a aquestes particularitats».

Proves

El període de proves dels funcionaris no cotitzarà a efectes de la jubilació fins que es formalitzin els contractes definitius.