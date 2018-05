Primera llei integral per protegir el medi natural

El Govern va aprovar ahir el Projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge, la primera norma integral d’aquestes característiques que genera el Principat. En va revelar les principals línies ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, qui va destacar, en primer lloc, que es tracta «d’una norma imprescindible per desenvolupar el model de turisme natural» que necessita el país.



La llei, que el Govern entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies, té com a principis generals: «integrar la conservació del medi natural en les polítiques públiques, preservar la biodiversitat, harmonitzar activitats, restaurar el patrimoni natural degradat i promoure l’educació ambiental», va explicar Calvó.

avaluació ambiental obligatòria / El projecte estableix un procediment d’avaluació ambiental obligatori quan s’afectin «espais naturals protegits o espècies amenaçades». En aquest cas, els informes seran requerits per obtenir l’autorització administrativa. Si es donés el cas que l’interès general obligués a realitzar la intervenció, com per exemple «l’abastiment d’aigua potable» en una àrea natural protegida, «es preveuen mecanismes de compensació», com per exemple, reforestació de boscos. «En cap cas es podrien fer intervencions a les Reserves naturals integrals», va dir Calvó.

Biodiversitat

El text fixa com a instrument de planificació i coordinació l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra, i crea la Comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia que s’haurà de constituir durant els sis mesos següents a l’aprovació de la llei i estarà formada pel Govern, els comuns, l’APRA, la Facip i altres associacions.



A més, el projecte contempla la possibilitat que l’Executiu pugui legislar per evitar l’ingrés al país de possibles plantes invasores, donat que ja hi ha casos al país de plantes importades que ara competeixen amb les autòctones. Relacionat amb la protecció d’espècies, el projecte de llei estableix nivells de protecció segons la seva condició. Els espais es protegiran establint les categories de parc natural, quan afecti almenys dues parròquies; reserves naturals i monuments naturals, tot segons l’extensió, l’interès i la necessitat de protecció.



Gestió de masses forestals

El projecte obliga als comuns a disposar de plans de gestió de masses forestals abans que passin dos anys des de l’aprovació de la llei per conservar el paisatge i l’ecosistema però també per motius de protecció davant de riscos naturals.

Regulació d’activitats

El text posa límits a l’acampada, les activitats professionals, l’accés amb vehicles a motor, els esdeveniments o la col·lecta d’espècies determinades.

Sancions

Si el projecte de llei prospera, s’aplicaran multes de 60 a 300 euros per a infraccions lleus, fins a 3.000 euros per a greus i fins a 12.000 per a infraccions molt greus.

Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques

El Govern va aprovar ahir el Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques que identifica els equipaments necessaris per incrementar la producció energètica fins al 33% de la demanda abans de 2030. Calvó va destacar que respecte del text presentat als comuns i exposat públicament, només s’ha efectuat un canvi relacionat amb una incompatibilitat de l’equipament hidroelèctric previst a la Fontaneda amb una altra infraestructura.