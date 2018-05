Cinca demana a Costa que sigui «explícit» respecte RTVA

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va explicar ahir que l’única cosa que el Govern pot demanar al conseller liberal Ferran Costa és que sigui «més explícit» a l’hora d’acusar el Govern d’afavorir certes famílies a l’hora de seguir mantenint el lloguer de l’actual emplaçament d’RTVA, en lloc de traslladar el mitjà públic a l’antiga seu de Ràdio Andorra d’Encamp. Costa va fer aquestes declaracions a EL PERIÒDIC dimarts.



A banda, Cinca va demanar «sortir de la dinàmica d’acusacions» i va insistir en el fet que «el Govern ja ha donat el seu parer sobre el possible trasllat d’RTVA».Així mateix, el ministre portaveu també va expressar la seva convicció que «és més important donar-li un ús, que sigui un edifici viu i que no torni a caure en l’abandonament que no obstinar-nos amb què hi ha d’anar a dins, que és secundari. Ens hem ocupat de recuperar-la i restaurar-la, el Govern intentarà que estigui utilitzada».



Ferran Costa va assegurar dimarts que el Govern veta el trasllat d’RTVA per «interessos familiars». L’edifici on es troba actualment la televisió i la ràdio pública pertany a dues famílies, tot i que el 80% és de la família Vila Amigó. Segons el Govern, però, el motiu de fer el trasllat és l’alt cost que consideren que suposaria per a les arques de l’Estat i no pas cap interès personal.