Una tragèdia sense motius aparents

Un dia clar i sense una ràfega de vent. Un dia idoni per a fer maniobres privades en ultralleuger. Res sembla indicar el contrari. Com a mínim, meteorològicament parlant. D’aquesta manera, es descarten les condicions del temps com a causants del xoc de l’aeronau sinistrada ahir al matí a l’Aeroport d’Andorra-La Seu.



Els dos ocupants, belgues i residents al Principat, van morir en estavellar-se contra el terra la part frontal de l’aparell en què viatjaven. Els difunts són Philippe Gutwirth i Joseph Girlman. El primer, cirurgià vascular a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell; companys de professió van explicar a l’ANA que era una persona molt afable i un bon professional. El segon, el pilot, de 73 anys, era resident jubilat. Els dos eren amics i acostumaven a volar junts.



Alertats per les xarxes socials, una vintena de periodistes, entre andorrans,catalans i espanyols, es van donar trobada en un punt habilitat pels Mossos d’Esquadra, a pocs metres de l’entrada de l’aeroport. La incertesa va ser total en les primeres hores, ja que com acostuma a passar en els últims temps, internet va més ràpid que les fonts oficials.



L’ultralleuger més eficient

L’aparell era de la marca Pipistrel, un fabricant aeronàutic eslovè, especialment conegut per la construcció de planadors i naus ultralleugeres. L’empresa es defineix com «la constructora d’aeronaus més eficient» del mercat i compta amb la supervisió de qualitat directa de la Direcció d’Aviació Civil. En aquest sentit, és interessant destacar que en la majoria de països del món, la producció d’aquests avions esportius no és supervisada.



Aquests aparells biplaça, porten un sistema integrat de seguretat sota els seients amb un paracaigudes. En cas que el pilot consideri ser davant d’una situació d’emergència, el pot activar de manera que el seient queda expulsat fora de l’aeronau. Ahir, a l’hora de treure els cossos, hi havia el risc que aquest dispositiu explotés de manera accidental i es va requerir la presència dels Tedax.

Tres morts a Flix

Aquest és el segon accident d’una aeronau a Catalunya en menys d’una setmana. Dissabte passat una avioneta portuguesa va caure entre les poblacions de Flix i Vinebre, a la Ribera d’Ebre, després d’enlairar-se des de l’aeroport de Tires-Cascais, molt a prop de Lisboa. La seva destinació final era Reus. En aquesta ocasió, sí, el motiu del sinistre va ser la falta de visibilitat i l’aparell va xocar amb unes branques d’arbres, el que va provocar un petit incendi de matolls que ha cremat 150 metres quadrats. H