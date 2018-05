Els lloguers i els carburants mantenen l'IPC a l'alça

L'Índex de Preus al Consum (IPC) del mes d'abril és de l'1,3% (abril 2017: +2,9%) per l'augment en el preu dels lloguers i dels carburants. En el mercat de lloguer es conjuga una escassedat d’oferta, una demanda creixent i l'aplicació, en la majoria de contractes, de l'IPC del 2017, que es va enfilar fins un 2,6%, i sense oblidar la quantitat de pisos que no són al mercat i que pertanyen a residents estrangers. La suma de tots els factors ha situat el preu del lloguer en màxims històrics, i ja se superen els preus als quals es va arribar abans de l’esclat de la crisi. Així, segons els càlculs de diverses agències immobiliàries consultades, els lloguers han pujat un 20% de mitjana, tot i que l’increment seria de més d’un 25% en la conurbació d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany. D'aquesta manera, el grup d'habitatge puja un 1,5% el mes d'abril. Encara ho fa més (1,8%) el del transport per l'augment del preu del carburant.

I és que durant el mes d’abril del 2018, el preu de tots els carburants ha augmentat respecte al mes d’abril de l’any anterior: el gasoil de calefacció (8%), el gasoli de locomoció (5,2%), el gasoil de locomoció millorat (5,1%), la gasolina sense plom de 95 octans (3,2%) i la gasolina sense plom de 98 octans (2,9%). Durant el primer quadrimestre del 2018, tots els carburants han augmentat de preu respecte al primer quadrimestre del 2017, sobretot el gasoli de calefacció amb un 5,4%. En el període de maig del 2017 fins a l’abril del 2018, el preu mitjà de tots els carburants han augmentat respecte al mateix període anterior, i el que més s’ha incrementat és el gasoil de calefacció (7,8%), que ha passat de 0,659 euros per litre a 0,710.

Darrera d'aquest augment hi ha el del preu del barril de petroli tota vegada que l'oferta ha disminuït notablement en els últims divuit mesos. Les existències de cru que s'havien acumulat en el període 2014-2016 han disminuït considerablement a causa de la gran demanda impulsada per una economia mundial en auge i les retallades de subministrament de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i Rússia, a més de la crisi engegada pel president dels Estats Units, Donald Trump, en les seves relacions amb l'Iran i el conflicte pel trasllat de l'ambaixada dels Estats Units de Tel Aviv a Jerusalem.

Tots aquests factors han repercutit en l'IPC de l'abril. La inflació anual acumulada en els quatre primers mesos de l'any se situa en el 0,5%. D’altra banda, la inflació subjacent es manté en el 0,7% anual en relació al mateix mes de l’any 2017. Al seu torn, el principal grup de l'IPC que contribueixen a moderar la inflació anual del mes d’abril respecte al mes anterior és el de begudes alcohòliques i tabac amb el 0% (1,5 punts inferior a la mesurada en el mes de març).

La variació anual de l'IPC d'Espanya d’abril del 2018 se situa al l'1,1% (març 2018, 1,2%) i a França en l'1,6% (març 2018, 1,6%). Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.