Recta final per a la universitat

«Nervis» és la paraula més repetida abans de començar les proves. Però, malgrat les típiques inseguretats, la gran majoria comparteixen bones sensacions a la sortida. Davant la pregunta «com ha anat l’exàmen?», sonen dues respostes alhora «bé!» i «bueno...». La Mariona, assegura que la prova d’Economia se l’esperava pitjor, però «per sort» han entrat els últims temes treballats a classe. Tant ella com les seves amigues, la Carla i la Júlia, tenen clar el què faran després: «alguna cosa artística a França», «Economia a Toulousse» i «Direcció de cuina a Barcelona». El Ricard, però, encara està nerviós pels següents examens, tot i que assegura que ha estudiat molt. «A saber que sortirà!», diu. En la discussió dels possibles temes que es trobaran a la prova d’Història, l’assignatura que més preocupa, sense cap mena de dubte, tots desitgen que sigui «la Xina». Ho diuen a la vegada i rient, però no volen explicar el motiu. La majoria espera marxar a Toulousse o Barcelona, excepte el Ricard, que desitja marxar a Granada «perquè m’agrada la ciutat» i «per la nota de tall», reconeix.

Els exàmens de la Prova oficial de batxillerat (POB) 2018 van començar ahir al matí al Centre de Formació Professional d’Aixovall, a Sant Julià de Lòria. Hi participen 159 alumnes: 143 escolars i 16 lliures. Enguany hi hagut una disminució en el número de candidats, ja que el curs passat se’n van presentar 197, 38 més. La sèrie que té més candidats és la científica i tecnològica amb 55 candidats (47 escolars i 8 lliures), seguida de l’econòmic i social amb 43 (37 i 6) i l’artístic i de comunicació 39 (38 i 1). Finalment, l’humanístic i lingüístic en té 22 (21 i 1). En aquest sentit, la directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, va explicar que la reducció dels alumnes de la branca humanística és una tendència que es va repetint en els últims tres o quatre anys. Pagès va recordar que el curs vinent canviarà tot el model amb la introducció del Permsea.

Per Victoria Gómez

