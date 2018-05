La Copa del Món masculina no vindrà a Andorra el 2021

Aquesta setmana s’està celebrant a Costa Navarino, Grècia, el Congrés de la FIS. En ell s’havia de decidir, entre altres coses, la seu de la Copa del Món masculina de 2021 que, finalment, ha estat adjudicada a Bansko (Bulgària).

Bansko aspirava, juntament amb Lenzerhaide (Suïssa) a tenir les Finals de la Copa del Món de 2021 i Soldeu es postulava a la Copa del Món masculina de 2021. Com que Lenzerhaide ha estat qui s’ha endut l‘organització de les Finals 2021, com a consolació a Bansko li atorguen la Copa del Món 2021, i Andorra queda fora. També Bansko va ser anteriorment un dels candidats que va perdre contra l’opció d’Andorra i Lenzerhaide (Suïssa) les finals de la Copa del Món del 2019, i era una possibilitat que aquesta vegada la FIS li atorgués l’organització de la Copa del Món del 2021. De la mateixa manera, l’estació búlgara organitzarà els Mundials Júniors, i era un altre punt que la FIS ha tingut en compte. Igualment, a les Finals de la Copa del Món 2019 a Andorra, la FAE podrà participar en la competició del Team Event.

En tot cas, la màxima voluntat de la FAE i Soldeu El Tarter és tornar a entrar a l’agenda del circuit de Copa del Món el més aviat possible. Mentrestant, se seguirà apostant per acollir les disciplines tècniques en homes a la pista Avet de Soldeu amb l’objectiu que es pugui entrar al calendari masculí del gran circ blanc. Els calendaris de la Copa del Món estan tancats fins la temporada 21-22, la qual cosa situa les noves incorporacions a partir de la temporada 22-23, sempre que a última hora no hi hagués cap canvi durant el present Congrés.