El conseller del PS i president suplent del grup parlamentari mixt, Pere López, ha acusat el Govern de fer “una gestió arbitrària” i un “mal ús freqüent” dels diners públics. D’aquesta manera, ha lamentat “excessos milionaris” mentre “després no hi ha diners” i també “l’amiguisme i el clientelisme” que caracteritza les decisions del Govern de DA. Ha parlat de "corrupció" i d'"irregularitats". Ho ha fet en la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel PS al projecte de llei de suplement de crèdit destinat a una transferència a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) perquè pugui satisfer honoraris dels lletrats que els porten les demandes que hi ha en el marc de la resolució de BPA, denunciant que en aquest cas hi podria haver "malversació", ja que en les causes privades s'està pagant uns 2.400 euros i l'AREB està satisfent per cada procés fins a 30.000 euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha lamentat aquestes acusacions i ha convidat López a portar el cas a la justícia. En les seves intervencions, els consellers d'Unió Laurediana i independents de la Massana, Carles Naudi i Josep Pintat, han demanat la compareixença dels responsables de l'AREB, ja que Pintat troba preocupants les quantitats a què l'estat s'enfronta davant les causes generades del cas BPA. Tota l'oposició ha donat suport a l'esmena del PS que no ha prosperat pel vot en contra de Demòcrates per Andorra. L'esmena del PS ha estat rebutjada pel vot en contra de DA malgrat el suport unànime de l'oposició.



D’aquesta manera, Cinca ha destacat que des que ell és ministre la de López ha estat “la intervenció més dura” que ha vist al Consell General i ha destacat que estava “insinuant acusacions molt greus”. Així, ha manifestat que “si creu” que aquesta acusació “és certa” López prengui “les mesures que escau”. De fet, ha lamentat que a partir “d’una veritat” el conseller socialdemòcrata generi “una gran mentida”.



López ha destacat que l’adjudicació directa que ha fet l’AREB per satisfer aquests honoraris dels advocats i que pugen a 2,9 milions no ha estat justificada ni en la urgència, ni en l’especificitat tècnica ni en la confidencialitat que s’exposa. Ha destacat que el preu global que es paga per aquests honoraris “és desorbitat, una atracament a mà armada”. I ha convidat el cap de Govern, Toni Martí, a "agafar aquest dossier i dur-lo a la fiscalia". Martí li ha respost que si creu que hi ha irregulatitats pot ser ell mateix qui ho dugiui a la justícia i ha lamentat que aquesta legislatura s'han dit "coses molt gruixudes" i mai s'ha demanat excuses.



Cinca ha destacat que la llei de creació de l’AREB permet que pugui fer contractacions directes quan es compleixin un seguit de requisits que en aquest cas es donen i que la decisió que va prendre és correcte. D’aquesta manera, ha defensat que s’han aplicat “correctament” les normes d’orientació del Col·legi d’Advocats sobre els honoraris i ha recordat que hi ha en marxa 109 demandes que podrien suposar una reclamació d’uns 2.500 milions d’euros. Ha defensat, a més, que el cost és el més acotat possible, ja que fins i tot s'apliquen descomptes.



La resta de grups de l’oposició han posat en dubte que s’hagi fet aquesta adjudicació directa a un despatx d’advocats on treballa el secretari general de DA, Esteve Vidal, i també han destacat el fet que no s’hagués previst que aquesta despesa hi seria ja que les demandes van començar el 2015. D’aquesta manera, el president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, ha manifestat que hi ha hagut “manca de previsió” i ha qualificat com de "poc ètic" que s'hagi fet aquesta adjudicació directa sense concurrència. De la mateixa manera, el conseller d’Unió Laurediana i consellers independents de la Massana, Carles Naudi, ha criticat la “manca de rigor” i el fet que no s’hagués previst aquesta depesa en cap pressupost de l’AREB. Més enllà d’aquesta previsió, els conselles de l’oposició han estat especialment crítics amb aquesta “adjudicació a dit", tal com ha manifestat el conseller de Socialdemocràcia i Progrés Víctor Naudi, mentre que Gallardo ha remarcat que el procés ha estat “qüestionable” quan hagués calgut una major transparència. La consellera independent Sílvia Bonet també ha qüestionat el procediment. El conseller de DA Miquel Aleix ha destacat que cal que l'estat tingui els mitjans per defensar-se i ha lamentat la utilització "partidista" que López ha fet de la informació que li ha estat facilitada sobre aquesta adjudicació i que ha fet arribar a la resta de consellers per denunciar el que creu que són un seguit d'irregularitats.



Davant aquestes acusacions, Cinca ha destacat que la urgència d’aquesta adjudicació directa es justifica perquè un cop presentada una demanda l’AREB té quinze dies per respondre i que el gruix de les causes va arribar el 2017. A més, ha remarcat que no hi ha tants despatxos al país que puguin efectuar la defensa de l’AREB en aquest cas, ja que molts porten les acusacions i ha conclòs que el Govern contracta despatxos on hi ha “destacats membres del PS o de Liberals d’Andorra” i ha trobat “indignant” que s’hagi assenyalat directament Vidal.