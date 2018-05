Inversió de 270.000 euros per remodelar el Teatre Comunal

El comú d'Andorra la Vella ha aprovat en sessió de consell aquest dijous a la tarda renovar el contracte de lloguer amb la societat Carme Riberaygua, propietària de l'edifici on s'ubica el Teatre Comunal de la capital, per als propers 10 anys a contraprestació de 4.500 euros mensuals a partir del maig del 2019. Fins ara es pagava un preu de 3.500 euros. Un preu que el cònsol menor, Marc Pons, ha defensat que “és més baix del que es pagava a l'inici del lloguer”. La prolongació del contracte de lloguer ha vingut motivat, sobretot, perquè el comú té previst realitzar obres de remodelació de l'equipament amb una inversió de prop de 270 mil euros que començaran cap a principis de juliol i s'allargaran fins l'inici del proper semestre de la temporada de teatre. És per això que Pons ha avançat que la següent temporada s'haurà de fer en “altres instal·lacions” de la parròquia a causa de les obres. La renovació se centrarà en la millora de les butaques, millores dels accessos als vestidors i camerinos, l'entrada principal i les taquilles i també els colors de les parets. Per altra banda, el sessió també ha servit per informar de la liquidació dels pressupost corresponent al primer trimestre del 2018, que s'ha tancat amb un dèficit 549.000 euros i un deute total de 31 milions, quatre menys que ara fa un any.