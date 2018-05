L'EENSM inicia el procés per ser una funadació privada

L'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) ha engegat el procés de canvi dels seus estatuts per deixar de ser una associació i esdevenir una fundació privada, per tal de donar resposta a les necessitats del centre i agilitzar la gestió de tot el volum d'activitat i de serveis que desenvolupa. L'EENSM ha canviat molt amb el pas dels anys i actualment ja atén més de 565 usuaris. La nova fundació s'empararà en una llei específica que ha impulsat la Junta Rectora de l'escola i que està elaborant el Govern a través d'un projecte de llei. Per tal de fer efectiu el canvi, però, cal que aquest sigui aprovat a l'assembla extraordinària del centre que se celebrarà el proper 29 de maig. Des de l'EENSM fan una crida als socis, ja que és necessària l'assistència de la meitat dels 632 que ho són actualment (presencialment o amb vot delegat) i que dues terceres parts d'aquests votin favorablement.