Les agències volen mantenir la marca Grandvalira

l’Associació d’Agències de Viatge d’Andorra (AAVA) va fer públic ahir a través d’un comunicat la reunió mantinguda el dilluns amb la direcció de Grandvalira-Nevasa en la que va transmetre el seu desig perquè es mantingui la marca Grandvalira, ja que «facilitaria la tasca i seria beneficiós per ambdues parts», segons l’associació. Els professionals de les agències de viatges consideren que «Grandvalira, amb el seu important atractiu i ja consolidada imatge de marca, ja està arrelada en el nostre dia a dia i, sobretot, present en tots els contactes i contractes amb els nostres clients internacionals». L’AAVA tem que la desaparició de la marca tingui «conseqüències greus en l’atractiu d’Andorra com a destinació de neu» i que això provoqui, al seu torn, «una pèrdua de volum de visites al país».

Objectiu

En la trobada que, segons l’esmentat comunicat, va tenir l’objectiu principal de conèixer la situació actual i futura de les negociacions per mantenir el nom, tot i el trencament entre empreses, van participar el gerent de l’associació, Raymond Juan, i la responsable de la Comissió d’agències receptives, Virgine Serrano. I és que els membres de l’AAVA asseguren que necessiten saber amb certesa i aviat «la situació actual i futura, ja que els touroperadors internacionals necessiten activar les campanyes de promoció i de màrqueting per formalitzar contractes per la temporada 2019/2020 aviat», segons es llegeix en l’escrit tramès.

L’AAVA assegura que la intenció és «sumar esforços» per buscar el bé comú de tots els implicats



«De la conversació, es desprèn que a hores d’ara les coses segueixen tal com tothom sap i que, de moment, no hi ha hagut evolució, encara que les negociacions de cara a un proper desenllaç segueixen el seu curs», van comunicar des de l’AAVA. Juan va preferir no fer comentaris addicionals als recollits en el comunicat perquè considera que «és un tema molt delicat en el que no ens hi posem però necessitem saber alguna cosa tècnicament per coordinar la temporada». A més, va assegurar, que la intenció és «sumar esforços» per buscar el bé comú de tots els implicats i del país.