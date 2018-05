L’esmena a la Llei del Pla de pensions fa tard, segons l’USdA

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va reconèixer ahir: «ens sembla bé l’esmena a la Llei del Pla de Pensions dels funcionaris», alhora que va insistir en què la correcció de la llei, que va qualificar «d’espoli», arriba massa tard i va recordar que «fa dos anys i mig que els sindicats estem dient que no era una llei justa i que l’error venia per part seva».



El Consell de Ministres va aprovar el dimecres canviar el redactat de la llei, ja que va reconèixer que era «ambigu» a l’hora de definir les incompatibilitats entre els diferents plans de pensions, propis del Govern, de la CASS o privats, que poden tenir els funcionaris que en el moment de l’entrada en vigor de la norma haguessin cotitzat més de 25 anys.



En total, hi ha 379 funcionaris de l’Administració central afectats per aquest text ambigu i aquells que van decidir en el moment de l’entrada en vigor deixar de fer aportacions al pla de pensions del Govern podran aportar ara les cotitzacions pendents per no patir cap greuge comparatiu amb altres companys que van seguir fent les aportacions. «Ens han confirmat que el pagament de les cotitzacions es podrà fer a terminis», va explicar Ubach, qui segueix veient com el punt més preocupant de tot plegat «la falta de seguretat jurídica d’aquest país que promulga lleis amb efectes retroactius», el que suposa, en algunes ocasions, «un atracament a mà armada», segons el sindicalista. «Hi ha un abans i un després en la situació de la Funció Pública d’aquest país que coincideix amb l’arribada de DA al Govern», va sentenciar Ubach.

ILPs

Ubach va enllestir ahir els últims detalls per presentar les ILPs de responsabilitat política i canvi de sistema electoral

Precisament fruit del profund descontent amb la gestió de l’Executiu i d’aquesta suposada «inseguretat jurídica» que l’USdA denuncia i que considera que «dona una idea del tipus de política que tenim en aquest país», Ubach va enllestir ahir a la tarda els últims detalls per presentar a la Sindicatura dues ILPs, la de «responsabilitat política i la de canvi de sistema electoral», va detallar.



El secretari general de l’USdA va informar que aviat «s’habilitaran punts fixos de signatura i les passarem pels centres de treball». El sindicat es proposa «aconseguir 5.500 signatures de suport per a les ILPs». El motiu és que volen igualar el nombre de vots que va obtenir Toni Martí en les darreres eleccions, «tot i que amb 3.000 en tindríem prou per tirar-la endavant», va assenyalar Ubach.



L’USdA es va queixar, a més, de la manca de facilitats a l’hora de presentar ILPs, ja que van haver de presentar uns 800 fulls d’informació per tramitar-la i, a les signatures recollides, «caldrà adjuntar la fotocòpia del passaport, tot ben complicat».