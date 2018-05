Cerca per canviar de lloc el Cirque l’any que ve

El dèficit de places d’aparcament és un problema constant per al Comú d’Andorra la Vella. Ahir mateix, en la sessió de consell de comú, es va aprovar el contracte per construir el nou pàrquing Valira, al costat de la Dama de Gel, però majoria i oposició van coincidir que no seria la solució definitiva. Bàsicament perquè el problema més important és que l’aparcament del Parc Central acaba estant tancat quasi cinc mesos a l’any per acollir esdeveniments com la Fira o el Cirque du Soleil. La corporació fa temps que busca una alternativa, «però no trobem lloc».



En aquest sentit el conseller de Cd’i+L’A, Jordi Minguillón, va proposar: «Potser cal fer un esforç i traslladar el Cirque al nou aparcament. L’accés a l’eix comercial des del Parc Central és diferent». Una proposta que la cònsol major, Conxita Marsol, va admetre que també s’havien plantejat. Igual que al nou aparcament de l’Estació Nacional d’Autobusos. «Però no hi acaba de cabre», va lamentar. Per la qual cosa, se segueix buscant una alternativa. «Per poc que puguem mirarem de reubicar el Cirque l’any que ve», va afirmar la mandatària, si bé va aclarir que «no m’hi puc comprometre. Aquest any hem estat a punt, però la carpa és molt gran i per tant no tinc la seguretat de poder-ho fer. Hem analitzat molts terrenys i no és fàcil».

Prada Casadet

L’únic aparcament on sembla que sí que hi encaixaria la carpa seria a l’aparcament per autocars de Prada Casadet, però tot i així Marsol va advertir que caldria analitzar-ho més a fons per assegurar que les sortides d’emergència són correctes , ja que les parets quedarien molt a prop. «La carpa és molt gran i ha de poder respirar», va afirmar.



Amb tot, la consellera del PS, Dolors Carmona, considera que «potser cal buscar alternatives que no siguin aparcaments», perquè si no quedarà «hipotecat» un altre espai d’estacionament, i ho considera contraproduent tant per als turistes com per als residents. «El què creiem és que cal desbloquejar aparcaments i buscar altres espais per ubicar aquests esdeveniments que necessiten molta superfície. No creiem que hagin d’estar en una zona cèntrica».



Marsol va assegurar que seguiran treballant per fer aquest trasllat i també el de la Fira, recordant que si bé és cert que a Santa Coloma hi ha molts espais, són camps sense asfaltar i no és fàcil poder-hi celebrar aquests esdeveniments.



Liquidació / D’altra banda, en la sessió d’ahir es va informar que la liquidació del primer trimestre presenta un dèficit de 549.000 euros, després d’executar 9,36 milions de despeses i 8,8 milions d’ingressos.



El ple també va aprovar una inversió de 176.640 euros per renovar el paviment de diversos parcs infantils de la parròquia. Les obres tenen un termini d’execució de vuit setmanes i es faran a partir del setembre, coincidint amb una època de menys afluència en aquests espais.

Agents de circulació

La cònsol major va insistir ahir en la necessitat de renovar la llei dels agents de circulació «perquè l’actual ja té molts anys i les necessitats del cos són diferents». Marsol va deixar clar que «no estic d’acord» amb crear un cos nacional, tal com vol Toni Martí. La cònsol ho va exposar després d’explicar que s’ha canviat l’ordinació comunal del cos per tal que els agents que treballen en dies de festa parroquial se’ls compensi amb dos festius.

Estudi per avaluar tot els llocs de treball

Conxita Marsol va explicar ahir que s’ha contractat una persona que s’encarrerà de fer un estudi d’avaluació dels llocs de treball del comú i de redefinir l’escala salarial i la carrera professional. L’estudi ha de servir tant per poder tenir definida la carrera professional dins del comú, com per determinar si ha places que s’han de cobrir o si es poden eliminar a més de buscar un nou complement, que pugui substituir el GAdA (congelat des de fa deu anys) però que no sigui consolidable. «El fet que el GAdA porti deu anys suspès porta molts problemes al personal, perquè es queden sense una valoració del lloc de treball», va afirmar Marsol, que no troba just que una persona que fa deu anys que treballa a la casa vegi que cobra menys que un company, malgrat fer la mateixa feina, perquè no ha pogut ser avaluada. El treball començarà el dia 1 i s’allargarà durant 4 mesos, per poder començar a aplicar el nou sistema a partir del gener.

L’estudi pot permetre, també, que treballadors a qui s’ha atorgat un CRA (complement de responsabilitat) deixin de percebre’l. Precisament l’atorgament de vuit CRA de cop va aixecar crítiques per part de la minoria comunal, tal com també ja havia denunciat el Sitca. Marsol considera que estan plenament justificades perquè les han rebut treballadors que des de fa temps assumeixen més responsabilitats dels que els pertoquen pel lloc de feina. Els grups de la minoria, però, entenen que aquest tipus de complement no és «equitatiu» perquè es dona «a dit». Així, van demanar que es convoquin edictes interns o s’elimini places innecessàries.