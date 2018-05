El Teatre Comunal abaixa el teló aquest estiu per fer-hi obres

El Teatre Comunal abaixarà el teló durant uns mesos a partir d’aquest estiu. Però que ningú s’espanti! L’equipament no desapareix, al contrari. La corporació ha decidit fer-hi obres de millora, ja que es considera que l’actuació ja fa massa temps que es posposava i ara ja és «prioritària». En el pressupost d’aquest any s’ha previst una partida de 245.000 euros que serviran, sobretot, per actuar «en el tema estètic i la comoditat», va explicar el cònsol menor i responsable de Cultura de la capital, Marc Pons. D’aquesta manera es canviaran les butaques, els colors de les parets perquè segons Pons ara donen problemes en algunes obres, es milloraran els vestuaris, els camerinos i els seus accessos, així com el hall i les taquilles. No caldrà intervenir, en canvi, en tots els aspectes relacionats amb la seguretat, ja que són coses que es van renovar en la intervenció que es va fer el 2013. Cal tenir present que l’equipament es va posar en funcionament el 1995 i actualment presenta una freqüentació de 12.000 persones cada any.



Pons va explicar que el mes que ve es calcula que es podrà tenir el projecte definit i que al juliol podrien començar les obres. Per tant, «el proper semestre de la Temporada de Teatre s’haurà de fer en altres instal·lacions, això segur».

Nou contracte

Les explicacions les va donar Marc Pons en la sessió de consell de comú celebrada ahir a la tarda en la qual es va aprovar el nou contracte d’arrendament entre la corporació i la societat Carme Riberaygua, SL, propietària de l’immoble. El comú necessitava allargar el contracte per poder tenir temps d’amortitzar les obres que s’han planejat.



Fins ara es pagaven 3.500 euros mensuals, un preu que s’ha acordat que es mantindrà fins al 31 de març del 2019. A partir de l’abril de l’any que ve, però l’import s’incrementarà fins als 4.500 euros mensuals. El termini d’arrendament serà de 10 anys i es podrà renovar per quinquennis. Des de la minoria es va donar suport a la decisió. Malgrat que la consellera del PS, Lídia Samarra, va lamentar l’increment del lloguer, també va admetre que «necessitem mantenir el Teatre i dignificar-ne les instal·lacions».



En aquest sentit, el cònsol menor va voler remarcar que l’import que s’acabarà pagant a la propietat és molt inferior dels 5.300 euros al mes que s’havien arribat a pagar a l’inici del contracte. «La situació des de llavors ha canviat molt i el que fem és regularitzar-ho. Així i tot, l’import està molt per sota del preu de mercat», va apuntar. De la mateixa manera va voler agrair la comprensió mostrada sempre per la propietat que en anys complicats econòmicament, havia rebaixat el lloguer.