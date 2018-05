El dipòsit dels inversors de fora es redueix a la meitat

El dipòsit que hauran d’abonar els inversors no residents per instal·lar una activitat econòmica al Principat s’ha reduït a la meitat. Així, passa dels 30.000 als 15.000. Ahir, el Consell General va aprovar aquesta mesura. La modificació de la Llei qualificada d’immigració va rebre crítiques per part de l’oposició, en especial, del conseller socialdemòcrata, Gerard Alís. El parlamentari va assegurar que l’obligació de fer front a un dipòsit suposa «un fre a la implantació d’emprenedors estrangers a Andorra».



Per contra, Sofia Garrallà, consellera de DA, considera que cal un dipòsit per «donar garanties de la voluntat real de la inversió de les empreses que s’instal·laran al país». Garrallà va detallar que aquesta eina permetria fer front a deutes en cas que una empresa estrangera hagués de marxar d’Andorra amb dèficit. El ministre d’Afers Socials, Interior i Justícia, Xavier Espot, va assegurar que la burocràcia s’ha alleugerit en els últims anys, que els terminis dels tràmits s’han reduït i que les modificacions aprovades «flexibilitzen» la llei.