Oda al moment d’obertura i vulnerabilitat

Al febrer coneixíem la guanyadora del setè Premi Carlemany, Muriel Villanueva (València, 1976) i la història mereixedora del guardó, Rut sense hac, inspirada en les cicatrius que va deixar al cos i a la ment d’una amiga de l’adolescència de l’autora. Doncs bé, ahir Ros Perea, l’amiga, va acompanyar a Villanueva, l’escriptora, en el reconeixement. «Ella no sempre voldria perquè és una persona molt discreta però jo considero que el llibre està escrit a quatre mans», va dir Villanueva. «Per mi, el filtre de què era important tractar de la malaltia i de les seqüeles el posava el que la Ros recordava, si no en tenia memòria, no era important i no calia posar-lo al llibre», va explicar mentre l’amiga feia que sí amb el cap en un discret, en efecte, segon pla.



Potser per a molts seria difícil explicar la història d’una persona amb qui tenim un vincle emocional fort, potser sentiríem la pressió de la perfecció a l’hora de plasmar la vida del nostre ésser estimat però per a Villanueva no va ser així: «Vaig sentir molta tranquil·litat en aquest aspecte, ella ha canviat molt l’escriptura de la novel·la, no hauria estat la mateixa sense ella».



Villanueva creu que la meitat del premi Carlemany correspon a l’amiga però ella no el vol acceptar així que el donarà al centre de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que investiga sobre el càncer infantil, el que va afectar Perea i que li va deixar una cicatriu física i psicològica que va compartir amb Villanueva durant l’adolescència.

‘Wolfang’ tindrà una versió cinematogràfica

El premi Carlemany 2016, Wolfang, de Laia Aguilar, tindrà versió cinematogràfica abans que passi un any. Així ho va explicar ahir l’editora de Columna Glòria Gasch durant el lliurament del guardó de la setena edició: «Una productora catalana ha comprat tots els drets i està treballant juntament amb Laia Aguilar en l’adaptació del text al cinema». Gasch va detallar que tot i que ja hi ha alguns directors candidats a fer-se càrrec, no s’ha triat el definitiu encara. «La productora té el compromís d’iniciar el rodatge durant els propers dotze mesos», va dir.