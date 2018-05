Un sol mantra per a set mil vides

Primer una desena de nens i nenes i després una vuitantena d’adults es van donar trobada ahir a la tarda a la Sala Gran del Prat del Roure per participar en una sessió de ioga solidari. Tots plegats van fer vibrar un sol mantra (la repetició d’una recitació per aconseguir un efecte vibracional) a Unicef. Al contrari del que pugui semblar, controlar una classe amb 90 alumnes és «facilíssim», diu Eugeni de Santiago, un dels quinze monitors de l’activitat i delegat de l’Associació Espanyola de Kundalini i Ioga. «Com més gent som, més fàcil és vibrar tots plegats en la mateixa energia». I assegura que quan la gent surt, està més sensibilitzada, quelcom molt necessari en una causa com aquesta. «És més important el pensament que els diners», explica.

L’acte forma part de #cadaVIDAcompta, que té com a objectiu millorar la supervivència dels nounats i les seves mares. Es calcula que cada dia moren 7.000 nadons per causes que es podrien evitar si es tinguessin els centres sanitaris en millors condicions.