Mateu avisa que mantenir en el temps el benestar «serà complicat»

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha conmemorat avui els 25 anys de la Constitució en una assembla general ordinària on han assistit una seixantena de persones. Després d’un exhaustiu recorregut històric pel procés constitucional, el síndic general, Vicenç Mateu, ha avisat que Andorra ha de ser capaç d’adaptar-se a futurs canvis, perquè mantenir el nivell de benestar social al qual «s’està acostumat», potser «serà més complicat». En aquest sentit, a més, ha alertat de dues possibles noves amenaces econòmiques: la del tabac amb el descens dels ingressos per imposició indirecta, i la del comerç electrònic. «El comerç tradicional s’ha de reiventar perquè, en cas contrari, baixarà el número de visitants i això serà perjudicial per a l’economia del país», ha asseguretat. A més, ha explicat que no s’imagina «una Andorra actual sense una Constitució» que, malgrat ser jove, ha aportat «moltes novetats», respecte a les jurisdiccions dels països del seu voltant. Per altra banda, Mateu ha defensat el model del coprincipat perquè «sense ell Andorra seria un país feble».



El cap de Govern, Toni Martí, en una breu intervenció, ha dit que considera que «la pitjor decisió és no prendre cap decisió» i, respecte al procés de reformes dutes fins ara, seguint en termes constitucionals, ha proposat anomenar-lo «constitució social i econòmica del nostre Estat». Des del seu punt de vista, el Principat és un país que gaudeix de plena sobirania «alhora que no trenca amb el passat».



El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, per la seva banda, ha dit, que cal mantenir el compromís constitucional «mentre els andorrans ho vulguin», tot destacant que «la Constitució és dels ciutadans», i no de les institucions. En el seu discurs, també ha volgut elogiar el copríncep francès, Emmanuel Macron, quan ha recordat la seva trobada el passat mes d’octubre. Segons ha dit, «és un dels líders europeus més valorats i estimats» i ha reafirmat la seva estima per Andorra.