Detinguda una cap d’àrea de la CASS acusada de robar diners públics

La Policia va detenir dimecres a la nit a una cap d’àrea de la CASS per un presumpte delicte contra el patrimoni després que la mateixa parapública la denunciés en detectar diverses irregularitats comptables. En concret, i segons fonts consultades, l’empleada, que porta més de 25 anys treballant per a la seguretat social, s’apropiava diners en metàl·lic quan els contribuents anaven a pagar sancions o a fer regularitzacions. En total, la CASS hauria detectat prop de 20.000 euros robats, malgrat que fonts properes al cas van indicar que segurament són més diners.



En un breu comunicat fet públic ahir per la CASS s’explicava que en seguiment dels controls pertinents «s’ha pogut constatar la comissió d’irregularitats comptables i suposadament imputables a un treballador de la CASS». Per això, la parapública ha «considerat convenient presentar la denúncia corresponent a les autoritats competents» i estarà atenta «al resultat de la mateixa i instarà les accions escaients en reclamació dels seu perjudici, si s’escau».



En resposta a la denúncia interposada, la Policia va iniciar una investigació i va procedir a detenir a la implicada. Com és habitual en els casos en què el possible delicte s’hauria comés en el lloc de feina, els agents que treballen en l’àrea de patrimoni de la Policia van entrar ahir al matí a la seu de la parapública per registrar el seu despatx. Segons les fonts consultades, la investigació segueix oberta amb l’objectiu de determinar com procedia la treballadora per no deixar rastre dels seus moviments. Un cop recopilada tota la informació, la Policia farà un dossier i l’acusada passarà a disposició judicial. A partir d’aquest moment, com és habitual, serà el batlle pertinent qui s’ocupi d’instruir el cas.

El ‘modus operandi’

Segons les fonts consultades, les situacions en les quals la dona podia quedar-se els diners es donava quan, per exemple, un empresari recorria a la CASS per regularitzar anomalies que se li havien detectat com ara no haver pagat correctament l’assegurança a un treballador. Un altre ocasió que també li permetia quedar-se amb els diners era quan un contribuent es presentava a la parapública per pagar les sancions imposades per l’organisme, precisament, per no haver regularitzat alguna anomalia detectada. Quan aquets pagaments es feien en efectiu, la treballadora aprofitava per no actualitzar la situació de la persona en qüestió i quedar-se ella amb els ingressos.



La posició de la dona, que tindria un càrrec intermedi a la parapública sent cap d’alguna de les seves àrees, hauria permès a la treballadora fer aquestes maniobres sense estar directament controlada per un superior. Amb tot, els controls de la CASS haurien detectat algun tipus d’anomalia que va portar a fer un seguiment de la feina de la dona i finalment interposar la denúncia.

Greuges

El presumpte delicte de patrimoni per haver comès una apropiació indeguda protagonitzat per l’empleada de la parapública s’agreujaria a nivell penal pel fet d’haver robat diner públic i per la seva posició de responsabilitat en un ens administratiu.



En cas de demostrar-se els fets denunciats, la cap d’àrea podria perdre la feina o ser inhabilitada, pagar una multa i fins i tot entrar a presó. Tot plegat, però, dependrà de la investigació que s’està duent a terme i de les proves que s’hagin pogut recopilar.