Duel per preparar la Nations League

La selecció de futbol jugarà un partit amistós contra Cap Verd el 3 de juny a les quatre de la tarda a l’Estadi d’Almada. La federació ha tancat aquest duel que servirà per preparar el primer partit de la Lliga de les Nacions, que serà el 6 de setembre a Riga contra Letònia. Segons Koldo Álvarez, seleccionador nacional, «afrontem el partit per intentar competir contra un rival que ens permetrà millorar». «Ens agradaria haver tingut dos partits i una setmana més per preparar-nos però això no ha estat possible, malgrat això, ho farem el millor possible», informa.

La selecció de Cap Verd és 58a al rànquing mentre que Andorra ocupa la 132a posició. És un equip molt físic similar al que es trobarà el conjunt del Principat a la Nations». És un rival diferent de Liechtenstein perquè tenen jugadors de la lliga portuguesa i turca, per tant, és un rival complicat», opina. En aquest sentit creu que «serà un partit molt diferent, que ens demanarà molt» però que han de «continuar treballant i millorant», «hem de tenir la pilota», assenyala.