El Vallbanc busca el triplet a la Copa Constitució

L’imponent Vallbanc Santa Coloma, vencedor de la lliga de les darreres cinc temporades, juga aquest dissabte la final de la Copa Constitució a l’Estadi Nacional contra el Restaurant Tic Tapa Sant Julià, equip que buscarà la victòria però que jugarà sense pressió després d’haver assegurat poder anar a Europa en la darrera jornada de la Lliga. Per altra banda, el Vallbanc sí que voldrà marcar una temporada daurada i aconseguir el triplet d’una vegada per totes.

«No hem de jugar amb la necessitat de guanyar, anirem tranquils i bé, volem gaudir i no haurem de jugar amb aquesta pressió, i això és un plus a favor», destacava ahir en la presentació de la final el jugador lauredià Miguel Angel Luque. «Sempre et poses metes, i assolir el triplet és l’objectiu, però quan aconsegueixes la lliga i anar a Europa, pots fer un partit que el gaudeixes més i on no tens la pressió d’anar a guanyar si o si, i així és quan surten millores les coses», comentava el jugador colomenc Juli Sánchez. Així mateix, en els dos darrers partits el Vallbanc va guanyar al Tic Tapa.