El Govern admet que no va demanar pressupost a SPAI per al 2018

El Govern no va demanar a SPAI, l’empresa de programació i anàlisis informàtiques lligada a la família del cap de l’Executiu, un pressupost per a l’adjudicació del passat mes de gener. Pel que fa a garantir que SPAI era l’única empresa que podia fer el manteniment de la maquinària, des del Govern indiquen que la demanda es va fer verbalment. Així ho admet el director del departament de Sistemes d’Informació en un complement d’informació que va demanar el conseller general liberal Ferran Costa després que l’adjudicació esmentada protagonitzés una part d’una sessió de control al Consell General. Les respostes rebudes en aquella sessió, celebrada el mes de març passat, no van convèncer al parlamentari que va sol·licitar un complement d’informació.

L’exclusivitat d’SPAI per dur a terme les feines de manteniment es va acreditar de forma verbal

En el cas de la proposta econòmica per al 2018, l’Executiu indica que «en les renovacions de contractes de manteniment les empreses adjudicatàries acostumen a anticipar-se i, al final del període contractual, ja proposen un pressupost econòmic de renovació. En aquest cas es va produir així pel qual no es disposa d’una demanda formal de pressupost». En la documentació es detalla que dita proposta econòmica assendeix a 110.645,59 euros. Pel que fa a l’exclusivitat de la feina de manteniment, el document exposa que «no poden adjuntar cap document perquè aquesta demanda es va fer verbalment després de la recepció del pressupost econòmic de renovació».



Més informació

La demanda del conseller general anava més enllà i sol·licitava també els pressupostos de les empreses que optaven a l’adjudicació dels anys 2016, 2017 i 2018. La resposta, que ha obtingut el conseller força més tard de la data que consta en el document (27 de març), detalla els preus presentats per les dues empreses interessades. Així, quant als preus de maquinari, el 2016 el pressupost per Andorsoft era de 51.586 euros i d’SPAI de 37.179 euros. Per al 2017, la proposta de la primera empresa era de 55.456 i, de la segona, de 26.190 euros. Segons la informació facilitada, «s’analitzen les ofertes de manteniment pel maquinari i al respondre totes dues als requeriments plantejats es proposa doncs adjudicar-lo a l’oferta més econòmica que era la de l’empresa SPAI».



Quant al programari, els preus d’Andorsfot són de 84.233 el 2016 i de 86.711 el 2017. A SPAI l’oferta és de 82.682 el 2016 i 79.285 l’any següent. Amb els mateixos arguments s’explica l’adjudicació a SPAI per aquest servei. «Es proposa adjudicar el manteniment del programari a l’oferta més econòmica que era la d’SPAI».



Un cop expirat el contracte, el 31 de desembre de 2017, «es decideix no esperar a adjudicar els dos lots junts i cobrir el més ràpidament possible el maquinari amb un contracte de manteniment per evitar, en cas d’avaria física d’algun equip, d’haver de fer front a despeses innecessàries i no pressupostades».