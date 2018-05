Un miler d'estudiants participen a la cursa Belluga't

Combatre la vida sedentària per pal·liar els problemes de sobrepès i de salut a nivell infantil. Amb aquest principal objectiu s'ha celebrat aquest divendres al matí la tercera edició de la cursa Belluga't, organitzada per l’escola andorrana d’Andorra la Vella. L'esdeveniment és el tram final del projecte que el centre educatiu ha impulsat al llarg del curs amb l'objectiu de mostrar als infants els millors hàbits i promoure una alimentació saludable. “Al llarg del curs impulsem petites campanyes de conscienciació, xerrades amb les famílies i alumnes, sensibilització amb els esmorzar... i els alumnes cada cop en són més conscients”, ha explicat el cap d'estudis de l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella, Albert Maluquer.



A secundària, el projecte engloba tot el dia amb una jornada esportiva que ha començat a primera hora del matí amb una classe de zumba i després enllaçar amb la cursa. Després, al llarg del matí, es realitzen tallers esportius per als alumnes de boxa, futbol, bàsquet, bàdminton, entre d'altres. “Val la pena respondre als interessos dels joves”, ha defensat Olga Moreno, directora de segona ensenyança de Santa Coloma, que ha apuntat que l'afluència quan es realitzen aquests esdeveniments és més alta que en altres aspectes. “M'ha semblat una cursa molt divertida i m'agrada fer esport i menjar bé”, ha explicat l'Anna, alumne de segon cicle. El Joel, alumne de l'escola francesa, apunta que l'esdeveniment li ha servit per superar els seus límits, malgrat estar cansat.



La cursa ha tingut tres torns; primer, els més menuts han fet un recorregut de 500 metres des de l'escola fins als camps de futbol de la Borda Mateu, i després els mitjans i més grans que han recorregut dos quilòmetres en sentit circular. En total, han participat els alumnes de l'escola andorrana de maternal, primera ensenyança i secundària de Santa Coloma, participants de l’escola francesa de Santa Coloma, usuaris del centre sociosanitari el Cedre i de l’escola de Meritxell. A l’arribada, l’escola ha donat aigua i fruita a tots els participants.