Imbernón deixa el Vallbanc FC Santa Coloma

L'entrenador del Vallbanc FC Santa Coloma, Richard Imbernón, ha anunciat que deixa l'equip després de cinc anys dirigint el conjunt colomenc perquè "necessita un canvi d'aires" i perquè, ara per ara, "costa trobar la motivació". A més, creu que "els discursos dels entrenadors tenen data de caducitat" i que l'equip "ara en necessita un de nou". Malgrat això "deixa la porta a oberta a tornar de futur" i no sap si seguirà a Andorra o a Espanya. "És una decisió personal i molt meditada", assenyalava.



Durant aquesta etapa, l'equip ha aconseguit cinc lligues consecutives i dues Supercopes. Imbernón deixarà de dirigir l'equip aquest cap de setmana després de disputar la final de la Copa Constitució i no estarà al davant de l'equip per la primera fase de la Champions League. Així mateix, la directiva del club està estudiant les opcions per substituir-lo, de manera que anunciaran el nou entrenador "en els pròxims dies".