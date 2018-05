BancSabadell d'Andorra reparteix 6,25 euros per acció

El BancSabadelll d'Andorra ha celebrat aquest divendres la junta general d'accionistes en què ha mostrat la bona salut de l'entitat bancària en tots els àmbits com ara els resultats, el número de clients o els fons propis. El seu president, Josep Permanyer, ha subratllat que a l'any 2017 el banc ha assolit, per primer cop, un benefici de dos dígits (10 milions 39 mil euros), cosa que suposa un 17,98 per sobre del resultat del 2016. Això repercuteix en les ràtios financeres, que en el cas de la d'eficiència arriba al 53%. Es tracta d'una ràtio que mesura la productivitat d’una entitat. És el resultat del quocient entre les despeses d’explotació i el marge brut. Dit d’una altra manera, relaciona els ingressos obtinguts amb les despeses necessàries per a la seva consecució.

Tot i aquestes bones xifres s'ha optat per una política prudent de repartiment de beneficis: s'incrementa el dividend a distribuïr fins als 6,25 euros per acció (0,50 cèntims més que l'any 2016 i un euro més que fa dos anys) que representa un 'pay out' (percentatge del benefici que es distribueix entre els accionistes) del 31,15%, i una rendibilitat sobre el nominal de l'acció del 10,4%. La resta es destina a capitalització. Permanyer ho atribueix a "la perspectiva de poder mantenir un nivell de creixement sostingut a llarg termini i de poder atendre totes les oportunitats de negoci que es puguin presentar". Aquesta cultura de prudència es tradueix en el fet que els fons propis del banc se situen en data 31 de desembre de 2017, en els 81,35 milions d'euros.

També ha destacat la intensificació de les negociacions amb la Unió Europea (UE) per l'acord d'associació mentre que Standard & Poor's referma la seva valoració i perspectiva estable sobre el país i que l'entitat bancària compta amb la força del Banc Sabadell, que serà important de cara a l'entrada de noves normes bancàries com el MiFID II. Els tres principis bàsics són proporcionar als clients de les institucions financeres una major protecció en matèria d’inversions, una informació transparent i una major eficàcia en la gestió d’actius.

El conseller-director general, Josep Segura, ha explicat que el banc està fortament capitalitzat i que hi ha hagut un creixement de volums globals (recursos i actiu), tot i l'adaptació al nou entorn d'intercanvi d'informació. Pel que fa a les quotes de clients són del 23,28% en particulars i del 42,47% en empreses. Segura ha volgut fer esment a la sostenibilitat i potencial de creixement el model de negoci de banc, enfocat exclusivament al 100% al mercat d'Andorra. "Tenim encara moltes possibilitats de creixement per explotar a curt i mitjà termini. Continuarem potenciant la nostra manera de ser i la nostra manera de ser".

La junta general d'accionistes de l'exercici 2017 s'ha fet al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.