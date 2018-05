Escaldes-Engordany reobre el nou pont de la Plana

Després de més d'un any d'obres s'ha reobert el nou pont de la Plana d'Escaldes-Engordany. Des de fa uns dies ja s'hi pot circular, però els treballs per construir-lo s'han allargat molt més del que estava previst inicialment. La previsió era que la infraestructura estigués acabada en sis mesos, però la situació es va complicar per la construcció dels dipòsits de l'aigua i les condicions climatològiques de l'hivern, que van obligar els tècnics a parar els treballs en més d'una ocasió. La cònsol major, Trini Marín, ha explicat en declaracions als mitjans, que es van unir un conjunt "d'esdeveniments involuntaris" i que el retard en cap cas ha estat culpa de l'empresa constructora. A més, sobre els dipòsits Marín ha apuntat que "per nosaltres eren molt importants".



La cònsol major, que ha visitat aquest divendres el nou pont acompanyat del cònsol menor, Marc Calvet, ha recordat que aquest projecte es remunta al mandat passat, quan el Govern va transmetre al comú d'Escaldes-Engordany la preocupació per l'estat del pont que hi havia, que estava molt malmès. Sense quedar clar de qui era competència arreglar-lo, finalment el comú escaldenc va decidir fer-se'n càrrec, ja que es tracta d'un pont molt transitat pels veïns de la zona i també existia el perill que pogués caure. Així ho va constatar un estudi encarregat pel comú. Per això, abans d'enderrocar el vell, es va construir un pont alternatiu, que ha estat obert fins fa poc i que ha permès la circulació de vehicles i poder treballar en la construcció del nou d'una manera més confortable i còmode.



Els vehicles que travessin el nou pont de la Plana es trobaran amb unes lletres ben grans que donen la benvinguda a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Coincidint amb la reobertura, el comú les ha instal·lat per "posar en relleu aquesta entrada tan important", ha ressaltat Marín. Tot i que encara s'estan fent alguns retocs, el conjunt de l'obra del nou pont, més les lletres de la vall del Madriu, ha tingut un cost de 430.000 euros, aproximadament, que no ha variat de la previsió inicial. Ara el comú d'Escaldes-Engordany treballa per trobar un espai on poder habilitar un aparcament i una caseta d'informació. "Ens agradaria donar aquest servei", ha apuntat Trini Marín, ja que a l'estiu hi ha molts cotxes aparcats al voral de la carretera. Cal tenir en compte que es tracta d'una vall molt visitada pels turistes, especialment ara que comença a venir el bon temps.