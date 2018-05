Andorra i Xipre signen el conveni per evitar la doble imposició

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha intervingut aquest divendres en la 128a sessió ministerial del Consell d'Europa que se celebra a la població danesa d'Elsinore. Durant la seva estada a Dinamarca, Ubach ha signat amb el seu homòleg de Xipre, Nikos Christodoulides, un conveni de no doble imposició entre els dos països. Es tracta del vuitè CDI signat per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió i el frau fiscal. En aquest sentit, cal recordar que els set anteriors amb els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta i Portugal ja estan en vigor. Ambdós ministres han celebrat la signatura i han mostrat la seva voluntat de reforçar la cooperació bilateral i en l’àmbit multilateral. El ministre xipriota ha manifestat el suport del seu país en el procés de negociació de l’acord d’associació d’Andorra amb la UE.



L'agenda de la titular d'Afers Exteriors també ha inclòs una trobada bilateral amb la secretària d'Estat d'Afers Exteriors i Cooperació de la República Portuguesa, Teresa Ribero, amb la qual han tractat diferents aspectes de les relacions entre els dos països. Així, Ubach i Ribero han parlat de la candidatura d'Andorra per esdevenir membre observador de la Comunitat de països de llengua portuguesa, fent seguiment de la proposta feta durant la visita del president de Portugal a Andorra, Marcelo Rebelo de Sousa, el setembre de l'any passat. També s'ha explorat la possibilitat de signar un acord global entre Andorra i Portugal que inclogui col·laboracions en els àmbits de la llengua, l'educació, la joventut, el turisme, i aspectes culturals i patrimoni. Ambdues mandatàries també han tractat la candidatura d'Andorra la Cimera Iberoamericana 2020.



Ubach també ha tingut ocasió de reunir-se amb el viceministre d'Afers Exteriors de Grècia, Terens-Nikolaos Quick, a qui ha relatat els avenços i reformes fetes per Andorra en matèria fiscal i el procés d'adaptació de tota la normativa als estàndards internacionals. La ministra d'Afers Exteriors s'ha trobat durant la jornada, també, amb el ministre d'Estat del departament d'Afers Exteriors i Comerç d'Irlanda, Ciarán Cannon. Els dos ministres han parlat de les relacions dels dos països amb la Unió Europea i han explorat vies per impulsar i reforçar la cooperació bilateral i multilateral.

Sessió ministerial del Consell d'Europa



En el seu discurs a la sessió ministerial del Consell d'Europa, centrada en les amenaces per al multilateralisme i la manca de confiança, Ubach ha reiterat el ferm compromís d'Andorra amb la defensa dels valors divulgats pel Consell d'Europa, des de fa gairebé 25 anys, i ha exposat diferents accions del Govern que segueixen les directrius marcades per aquesta institució, com en matèria d'educació.



D'aquesta manera, en referència a l'educació, la ministra ha explicat que el Govern està treballant en la modificació del diploma d'Estat, que facilitarà als ensenyants una major adquisició de competències de ciutadania democràtica. Pel que fa als drets i llibertats de les persones, Ubach ha recordat que Andorra va signar el mes d'abril el protocol número 16 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals. D'altra banda, la titular d'Afers Exterior ha ressaltat la voluntat del Govern de seguir cooperant en la lluita contra la corrupció, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.



En la seva intervenció, la ministra d'Afers Exteriors també ha manifestat que Andorra se suma a la iniciativa del Consell d'Europa de posar en marxa polítiques de no-discriminació i d'integració que afavoreixin la igualtat i la diversitat. En aquest sentit, ha explicat que el Principat acaba de presentar el Llibre blanc d'igualtat, i que s'està treballant en dos projectes de lleis que aviat entraran a tràmit parlamentari, referents a la igualtat del tracte i la no-discriminació, i a la infància i la joventut. Ubach també ha aplaudit la nova estratègia d'igualtat de gènere pel període 2018-2023 enfocada a erradicar les diferències encara existents en els àmbits de la vida pública, privada i familiar.



A més, ha felicitat el govern danès per "l’excel·lent treball" realitzat durant la seva presidència i ha desitjat a les autoritats croates els millors desitjos d’èxit per la seva presidència, que és efectiva a partir d'aquest divendres i per una durada de sis mesos.