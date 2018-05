L'equip de govern de la Diputació de Lleida ha acordat amb els consells comarcals del Pirineu demanar que tan aviat com es constitueixi el nou Govern se sol·liciti una reunió amb el Departament Territori per exposar i compartir ''l'estat crític'' de les carreteres municipals de muntanya. Es vol planificar així les accions i finançament necessaris per mantenir-les en condicions.

La decisió s'ha pres en una trobada que ha mantingut aquest dijous el president de l'ens Joan Reñé, amb els presidents dels consells on també s'ha acordat presentar la proposta al Ple de la setmana que ve. Precisament ahir dimecres, el grup d'ERC a la Diputació va presentar una moció per reclamar la redacció d'aquest Pla Zonal de Carreteres i també per exigir que l'ens assumeixi la responsabilitat que li pertoca amb les vies locals ''tal i com ja ho han fet la resta de diputacions catalanes. El portaveu Jaume Gilabert considera que el Pla és una ''mirada estratègica a mig i llarg termini'' per al dret a la mobilitat.

El president de la Diputació s'ha reunit amb el president dels consells comarcals del Pallars Sobirà, Carles Isús; del Pallars Jussà, Constantí Aranda; de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, i de l'Alta Ribagorça, Josep Lluís Farrero, juntament amb els diputats provincials Gerard Sabarich i Joan Ubach. Tots ells han convingut de demanar la reunió amb Territori quan ja estigui constituït el nou Govern. Així mateix, Reñé ha comunicat que el passat 9 de maig va demanar per carta al ministre de Foment una reunió per reclamar un major finançament pels municipis que permeti als ens locals dur a terme les accions necessàries en camins de la seva titularitat, informa RàdioSeu.



Paral·lelament, dimecres el grup d'ERC va presentar una moció per al Ple de la setmana que ve per tal de reclamar que la Diputació assumeixi la responsabilitat que li pertoca amb les vies locals, d'acord amb el que disposa la Llei de Carreteres del 2009, per tal de no fer suportar aquesta tasca, amb les necessitats econòmiques i tècniques pertinents, als municipis que sovint disposen de pressupostos reduïts i capacitat tècnica limitada. El pla, segons els republicans, també permetria millorar la seguretat viària, amb una planificació, defensa i millora de la xarxa que només un ens supramunicipal pot portar a terme.



Segons ERC, a partir de la Llei de Carreteres de 2009, les carreteres locals passarien a ser de titularitat de les diputacions, i la xarxa bàsica comarcal a la Generalitat. Així, mitjançant convenis fets en període 2010-2014, les diputacions van assumir la titularitat de les carreteres locals que gestionava la Generalitat i aquesta va assumir les de les xarxes bàsica i comarcal, que fins aleshores gestionaven les diputacions.



En relació a la resta de carreteres locals que són de titularitat municipal, segons els republicans, la Llei, a part d'unificar la titularitat i la gestió en les diputacions provincials, també dota a les pròpies diputacions de la capacitat de poder planificar i ordenar la xarxa de carreteres locals a través dels Plans Zonals de Carreteres Locals. Així, s'estableix que es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que es defineixen coma tals als plans zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals que les substitueixin. En relació a les altres diputacions, segons ERC, els Plans Zonals, suposen un increment de la Xarxa de Carreteres Locals important, així com la planificació i inversió entre 15 i 20 anys vista.



En la moció, ERC proposa que es creï una comissió participada per tècnics i representants del món local, per establir els criteris, i calendari, entre d'altres, i que en el termini màxim d'un any, es pugui tenir preparat el document base per iniciar la tramitació. Els republicans defensen el consens i la participació, tal i com han fet les altres 3 diputacions, diuen.



Per dilluns vinent s'ha convocat la Comissió Informativa de Serveis Tècnics de forma extraordinària per tal d'abordar aquesta proposta per impulsar els Plans Zonals de camins municipals a les comarques de Lleida conjuntament amb la resta de grups polítics presents a la corporació.