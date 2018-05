Petits i joves es belluguen

Que una vida sedentària provoca problemes de sobrepès i de salut, no és cap secret. Així i tot, un de cada tres menors del país manté hàbits de vida i una alimentació poc saludables. Per aquest motiu, des de l’escola andorrana d’Andorra la Vella, s'ha celebrat aquest matí la tercera edició de la cursa Belluga’t. L’esdeveniment és l’última part del projecte que el centre educatiu ha impulsat al llarg del curs amb l’objectiu de combatre la vida sedentària de petits i joves.



El cap d’estudis de l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella, Albert Maluquer, va assegurar que els alumnes cada vegada són més conscients dels riscos, gràcies a a la sensibilització amb els esmorzars i a les xerrades que s’organitzen amb els pares, entre altres mesures preses des del centre. A secundària, la jornada es va englobar en una classe de zumba, la cursa i altres tallers esportius, com bàsquet, futbol o bàdminton.

La cursa va tenir tres torns: primer, els més menuts van fer un recorregut de 500 metres i, després, mitjans i grans, van recórrer dos quilòmetres en sentit circular. La recompensa: aigua i fruita per a tots.

Un problema global

El sobrepès i l’obesitat és un problema generalitzat en la majoria de països desenvolupats. A Andorra es calcula que un de cada tres menors, pateix aquest tipus de malaltia, mentre que a Espanya el percentatge és del 30% i a França del 20%. A tot el món són 124 milions de nens, nenes i joves.