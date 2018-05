El Govern descarta ampliar la nova estació d’autobusos

Les crítiques expressades per les empreses de transport de viatgers que consideren que la nova Estació Nacional d’Autobusos ja s’ha quedat petita no són compartides pel Govern. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, preguntat per la qüestió, va explicar a EL PERIÒDIC que sí que és cert que «hi ha puntes d’afluència, però són molt concretes» i que en cap cas es considera que l’equipament s’hagi d’ampliar. «No, de cap manera», va afirmar rotundament».



De fet, el ministre també es va referir a les veus que apuntaven que la instal·lació estava ja molt malmesa, malgrat fer tan sols un any que està en funcionament. «No és així», va assegurar. Torres va admetre que hi ha «algunes mantes que s’han fet malbé i s’arreglaran», a més de «petits problemes que són esmenables». En aquest sentit va subratllar que són tasques de manteniment que es van fer amb regularitat. Amb tot, va voler posar en relleu que «l’important de l’estació són les andanes, que en tenim 12 i hi ha espai». De la mateixa manera va destacar que el nou aparcament comunal també ajuda a millorar la zona, igual com el fet de posar parades de taxi.



En aquest sentit, deixant clar que expressava una opinió personal, va manifestar: «Si comparem el que teníem amb el que tenim ara, no té punt de comparació. És una zona pràctica, agradable, maca, està ben comunicada. No té res a veure amb l’estació tercermundista que teníem fins ara».