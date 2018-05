El Niu d’Andorra Telecom signa un conveni amb La Salle la Seu

El responsable del projecte El Niu d’Andorra Telecom, Miquel Gouarré i la directora del Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell, Anna Sansa, han presentat avui un conveni de col·laboració que té com a objectiu fomentar l’emprenedoria dels alumnes del centre educatiu urgellenc.



Gouarré ha volgut destacar que aquest conveni permetrà «treballar amb joves estudiants i segurament futurs emprenedors», ja que «el potencial i el talent és allò que busca El Niu». Sansa, per la seva banda, ha considerat «un pas endavant» pels alumnes catalans que podran fer pràctiques a l’empresa andorrana de telecomunicacions i «obtenir els coneixements pràctics de la part de cicles formatius». La proposta s’adreça a estudiants de cicles de grau superior, a partir dels 18 anys.



A la signatura també hi ha assistit la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Seu, Sílvia Iscla, qui ha dit que «tots els projectes que ajudin a crear sinergies amb Andorra i a fomentar l’emprenedoria són benvinguts». Iscla espera que d’aquí sorgeixin noves activitats econòmiques a nivell local, segons informa RàdioSeu.