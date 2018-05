Bonell es mostra «trista» per la duresa del debat al Consell

El debat encès que es va viure dijous al Consell General no ha agradat a alguns dels membres de la cambra parlamentària. La subsíndica general, Mònica Bonell, en va deixar constància amb un missatge a les xarxes socials en el que assegurava que havia sentit «decepció i tristesa» per la duresa de les intervencions que es van fer en la sessió. Missatge especialment dirigit al conseller del PS, Pere López. «En set anys al Consell General no havia escoltat intervencions tan poc afortunades», continuava la representant demòcrata, afegint que havia tingut la sensació que «s’utilitzava el fet de ser conseller general per llançar acusacions greus sense cap tipus de proves». En aquest sentit animava a acudir a la Fiscalia, per continuar: «però no. Sembla que és millor difamar que alguna cosa quedarà». El missatge s’acabava amb un «no puc compartir ni aplaudir aquesta manera de fer política, no és la política que a mi m’agrada».



El missatge va rebre el suport d’un bon nombre de persones, i respostes en el mateix sentit de companys de partit (com la consellera comunal d’Escaldes Sandra Tomàs) o fins i tot del ministre d’Interior, Xavier Espot. També es va afegir als comentaris la consellera independent Sílvia Bonet. «Comparteixo totalment el que dius, ja que he tingut el mateix sentiment. Sembla que no es pot fer oposició sense la degradació humana i en aquesta manera de fer no m’hi trobaran», va afirmar.