Sorpresa pel discurs del síndic anunciant anys «complicats»

El discurs del síndic Vicenç Mateu durant la trobada de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) de dijous va provocar sorpresa entre agrupacions empresarials del país i oposició política, ja que és contrari a les expectatives de millora econòmica que el Govern ha anunciat pels propers trimestres, basant-se en la recuperació viscuda aquest any i l’anterior. Mateu va avisar durant l’acte de celebració del 25è aniversari de la Constitució convocat per l’EFA dijous que Andorra ha de ser capaç d’adaptar-se a futurs canvis perquè mantenir el nivell de benestar social al qual «s’està acostumat», potser «serà més complicat», tot a causa de l’amenaça de l’impacte sobre l’economia del descens dels ingressos del tabac i la pujada de la pressió fiscal. A més, va destacar que cal que el comerç tradicional «s’ha de reinventar» per poder fer front al comerç electrònic.

Jaume Bartumeu: «És especialment irresponsable perquè ells han tingut dues majories absolutes»

Posicionament intern

El president d’SDP i excap de Govern, Jaume Bartumeu, va veure en el discurs del síndic un intent de «posicionar-se dins de la batalla interna a DA, amb un discurs diferent dels de Cinca i Saboya». Segons Bartumeu, Mateu estaria intentant diferenciar el seu discurs al d’altres figures de DA que apareixen a les travesses per presentar-se com a candidat presidenciable de DA, de cara a les eleccions previstes per a la pròxima primavera. En aquest sentit, tant el ministre de Finances, Jordi Cinca, com el d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, han defensat la bona marxa de l’economia andorrana i del país en els darrers mesos.

«Irresponsables»

A banda, de la intenció que Bartumeu llegeix, considera que van ser unes declaracions «especialment irresponsables perquè ells han tingut dues majories absolutes» per intercedir en els assumptes d’Estat i evitar que s’arribés a aquesta situació. Des de la mateixa formació, el conseller Víctor Naudi, va rebre el discurs amb sorpresa: «És estrany que ara digui això quan nosaltres fa anys que alertem que el sistema de gestió del país era perillós, caldria que reconeguessin els seus errors».



Des de Liberals d’Andorra, la consellera Judith Pallarés va ser molt taxativa a l’hora de valorar les paraules del síndic: «Són uns incompetents», va etzibar. Aquest discurs, segons Pallarés, «demostra la incompetència de DA perquè porten governant set anys i no han solventat els canvis de tendència en els entorns comercials i geogràfic per adaptar-los a Andorra i compensar la situació». Pallarés també va afegir que «la política ha de servir per millorar el tipus de situacions que el síndic va apuntar» i que, per tant, «potser ells [DA] haurien de recapacitar».

Judith Pallarés: «El discurs demostra la incompetència de DA, que porta set anys al Govern»



A més, tant Liberals com SDP van criticar el fet que calgués aturar la sessió de Consell General per permetre que el síndic assistís a la trobada de l’EFA. EL PERIÒDIC va demanar ahir a PS i DA el parer sobre les declaracions de Mateu, però no va obtenir resposta.

Agrupacions empresarials

La Cambra de Comerç i Pime Andorra també van reaccionar davant de l’anunci de temps «més complicats» de Mateu. Ho van fer a través dels seus presidents, Miquel Armengol i Marc Aleix, respectivament. El primer va admetre: [Les declaracions de Mateu] Sí que van sorprendre perquè són pessimistes i, potser, alarmistes [...] des de la Cambra volem repetir que tenim plena confiança en l’economia i el creixement del país».

La Cambra de Comerç no aprecia «el problema» vaticinat perquè «en general, ens estem recuperant»



Armengol no veu «el problema» vaticinat pel síndic perquè «en general, ens estem recuperant». Tanmateix, el president de la Cambra de Comerç va reconèixer: «Està clar que hem d’estar en un procés continu de reconversió i d’aquí que arribi el punt que els ingressos del tabac baixin substancialment, ja haurem trobat altres maneres de finançar-nos». Armengol va dir que el punt positiu del discurs del síndic és que va servir per «si quedava alguna persona que encara no ho sabia, a Andorra ens hem d’espavilar i no mantenir-nos en velles pràctiques».

Miquel Armengol: «Ens va sorprendre [...], des de la Cambra tenim plena confiança en el creixement»



El president de la Pime andorrana, Marc Aleix, va ser l’única font consultada que no es va sorprendre per les paraules del síndic: «És molt trist haver de dir que això mateix nosaltres fa anys que ho advertim», va explicar. Aleix considera que Andorra «no s’ha donat comte» del canvi d’escenari que li tocava viure, com ara la caiguda dels ingressos pel tabac o els problemes per mantenir la viabilitat de la CASS. A més, va considerar que «el país no pot sostenir el gruix de l’estructura governamental». El representant de la petita i mitjana empresa va considerar que per dirigir un país cal «organització, orientació i preparació, i que no tothom serveix».

Marc Aleix: «És molt trist que el síndic doni la raó ara al que hem dit des de la Pime fa anys»



Respecte de la integració d’Andorra a Europa i altres organismes transfronterers, Aleix va assenyalar que «han volgut jugar al sistema internacional amb les lleis andorranes i ara és normal que ens estavellem».



Aleix va apel·lar a una reflexió conjunta de país: «Ens hem d’asseure tots i veure què tenim i cap a on volem anar perquè, per exemple, pensar que una millora de la competitivitat amb el comerç electrònic ens salvarà, és com pensar que ens tocarà la loteria». I va afegir: «És una animalada el que s’ha fet fins ara. Andorra no va bé i s’han de fer reformes fonamentals, que el síndic doni la raó ara al que anem dient fa anys des de la Pime, és molt trist».