L’escola d’especialistes rep més inscripcions de les esperades

Ha passat només una setmana i mitja des que la seu andorrana de l’Escola d’Especialistes de Cine Ángel Plana va obrir les inscripcions del seu primer curs que avancen a un ritme més àgil del previst. «Hi ha més gent interessada del que pensàvem, ja hem omplert el 30% del grup i, segons el número d’interessats ens plantejarem obrir un segon grup, en lloc de fer llista d’espera per a la promoció següent», va explicar ahir el director de l’escola al Principat, Gerard Miralles. Com a màxim, cada classe acollirà «10 o 12 alumne però si arribéssim a un 16 o 18 inscrits partiríem el grup i en faríem dos». Per tant, si arriba a formar-se un segon grup, la capacitat màxima de l’escola que inclourà al temari parkour, foc, interpretació, salt d’alçada, equitació i esquí, entre d’altres, serà de 20 o màxim, 24 persones i les classes començarien l’1 de juliol per reorganitzar els horaris.

Perfil del sol·licitant

El retrat robot dels qui s’han inscrit a l’escola és el d’un home, «esportista i amant de l’adrenalina, alguns han treballat a pistes», va dir Miralles, qui va aprofitar per fer una crida a les dones perquè s’hi inscriguin, ja que «de moment, cap ho ha fet. S’interessen per Facebook, pregunten però no acaben fent el pas final, han de saber que això no és una cosa d’homes i que, a més, la primera promoció de l’escola serà la que tindrà més ressò, és la novetat», va argumentar el director per atirar l’interès de les dones.

Assegurança



A Andorra «és un concepte molt nou i ha costat fer entendre a les asseguradores que una escola de boxe o d’arts marcials té més risc que l’Escola d’Especialistes». Els responsables de l’Escola Ángel Plana han hagut d’aportar nombrosa documentació i estadístiques d’accidents fins a convèncer una asseguradora que no és una activitat especialment perillosa i que «precisament, ensenyem a com no fer-se mal» en situacions de risc. Aquestes traves són les que han obligat l’escola a endarrerir l’obertura, que estava inicialment prevista per l’abril passat.

Inauguració

La branca andorrana de l’Escola d’Especialistes vol una inauguració espectacular, amb la participació d’antigues promocions dels grups de Barcelona i Madrid i «l’encara pendent de confirmació» intervenció de l’actor Jorge Sanz, a qui el germen de l’escola, Ángel Plana, ha doblat en nombroses ocasions. A més, també es preveu que participin en l’obertura d’un comerç a l’avinguda Meritxell.