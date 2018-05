El Lusitans es renova

L’FC Lusitans no ha pogut firmar una bona temporada i ha patit problemes econòmics fins al final de la competició. És un problema que l’equip ha arrossegat tot l’any i Antonio da Silva, president de l’entitat hi vol posar remei.

«Econòmicament hem anat molt justos», va assenyalar ahir. Per aquest motiu, l’equip està buscant un espònsor, que «en principi serà portuguès». «De ben segur que en tindrem un, si no l’arribéssim a tancar, cosa que dubto molt, l’equip desapareixeria, perquè hem vingut aquí a guanyar», afirma. Ara per ara, quedaran nou jugadors de la plantilla actual de cara a la temporada que ve i al nou projecte.

En aquest sentit, l’equip farà un canvi radical, i, per tant, els jugadors francesos no formaran part del conjunt la temporada que ve i es fitxaran jugadors de la segona o de la segona divisió B de Portugal, a més d’alguns jugadors del país. «Volem un equip portuguès perquè aquest any s’han barrejat cultures i maneres de fer diferents de l’equip, però, per sort, l’Emiliano González va ser capaç d’unir-los. No s’entenien i hi havia diferències personals», informa. Així, «quasi segur» que l’entrenador renovarà com a tècnic però es tancarà un cop s’acordi el patrocinador. «Tirarem per una marca nostra, som un equip que omple la grada i el què ha passat aquest any no tornarà a succeir. Hem de protegir el club i lluitar per la lliga», explica el president. González, per la seva banda, mostra el seu interès per renovar i espera que «es puguin tenir bons jugadors» per complir els objectius, «necessitem una columna vertebral, he demanat un mig campista, dos centrals i un davanter», revela.

A més, el filial desapareixerà perquè «no és prou competitiu» i per tant, «buscarem muntar-ne un amb un altre club», aclareix Da Silva. En aquest sentit, tot apunta que dos o tres jugadors podrien pujar al primer equip per reforçar-lo.