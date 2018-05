El MoraBanc s’enfronta a Màlaga a un duel decisiu per la sisena plaça

L’Unicaja rep aquesta tarda al MoraBanc Andorra en un partit en el que els dos equips arriben igualats i amb l’objectiu de millorar la seva posició als play-off. És un partit a vida o mort. Els andorrans i els malaguenys arriben empatats amb un balanç de 18 victòries i 14 derrotes i busquen escalar posicions i si l’Herbalife Gran Canària perd els dos pròxims partits, podrien arribar a ser cinquens. Així mateix, el MoraBanc té l’avantatge a l’average, ja que a l’anada va guanyar per 66 a 60 al Poliesportiu d’Andorra però des que els de Joan Peñarroya juguen a la màxima categoria mai han guanyat a la pista andalusa.

Un altre fet molt important és que Giorgi Shermadini rebrà l’equip amb el qual va competir durant dues temporades. Així mateix, Jaime Fernández és dubte a causa del quadre gripal que ha arrossegat durant tota la setmana, però ha viatjat amb l’equip.

Aquest rival suposa un gran repte pels de Joan Peñarroya i l’Unicaja és un equip d’Eurolliga, fet que també servirà per preparar els pròxims partits. El MoraBanc sortirà a guanyar davant d’un equip que necessita defensar la seva grandesa i no veure’s superat per un rival, que, a priori, hauria de ser relativament fàcil per ells.

En aquest sentit, el tècnic de l’Unicaja, Joan Plaza, va afirmar ahir que «aniran al 100% als dos partits que els queden», que a més d’enfrontar-se contra els del Principat, juguen contra el Joventut el dijous vinent. «Volem arribar en la millor forma possible als play-off», assenyalava. A parer seu, «l’equip ha de recuperar les sensacions perquè els jugadors entenguin que els play-off són diferents», així i tot, no va voler especular sobre quina plaça volien, perquè «això sempre surt malament, almenys en el nostre cas».

A més, va remarcar que «hem jugat contra els millors equips d’Europa i hem competit i guanyat a tots. L’equip sap que al màxim nivell, sense especular ni pensant en el futur, centrant-nos en el present, som capaços de guanyar a qualsevol rival». D’aquesta manera, creu que el MoraBanc és un rival «dur i competitiu que desitja venir aquí a Màlaga a guanyar a un equip de l’Eurolliga». Per altra banda, va aprofitar la roda de premsa prèvia del partit per recordar els seus darrers mals partits i va demanar «més instint assassí» i que no es caigués en «la comoditat». «Andorra ja ens va guanyar i des de llavors han millorat», alertava.

La defensa és molt important

Per altra banda, Joan Peñarroya va destacar abans del partit que «si no fem un bon partit segur que no guanyarem» i que «haurem de cuidar molt bé la pilota perquè Unicaja defensivament en roba moltes». «Passi el que passi amb la nostra classificació, d’aquí al final jugarem contra equips d’Eurolliga i això és molt bo i important per un club com nosaltres», recordava. «Serà molt complicat guanyar, tenen molta qualitat, però nosaltres arribem al 100% i amb ganes de fer un bon final de temporada», concloïa el tècnic.