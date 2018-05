El Dakar correrà íntegrament per Perú

El Dakar es desenvoluparà íntegrament al Perú i la seva capital, Lima, acollirà la sortirà del ral·li el pròxim 6 de gener. Durarà 10 etapes. Aquesta decisió es va prendre després dels problemes pressupostaris de Bolívia, Xile i Argentina que van fer que aquests renunciessis a formar part del recorregut. «Ens van dir que la conjuntura econòmica no era bona i que preferien no rebre el ral·li en aquesta ocasió, que tenien unes altres prioritats», indicava el director de la prova Etienne Lavigne.

En aquest sentit, el pilot andorrà Jordi Ginesta, va destacar que «ho faran igual de dur, al Perú no serà fàcil, ens tocarà sorra el primer i l’últim dia». «El més bo del Perú són les dunes i el país que és molt maco», tot i que és una pena que «No s’hagin posat d’acord amb aquests països que no han volgut pagar ni un euro», explicava. «El recorregut serà una mica diferent, se semblarà als ral·lis del Marroc perquè hi haurà menys trossos d’enllaç i estarà més concentrat», creu.

A més, va assenyalar que «ells diran que és millor però com més països és la diferència que hi ha entre un país i un altre» i que «serà bastant igual tot però si volen, hi ha diversitat de pistes al Perú». «Això ha sigut perquè no els hi ha quedat més remei», sentenciava. Així i tot, estava content: «A mi em va bé».