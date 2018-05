L’Andorra busca sumar els tres punts a Lleida

L’FC Andorra juga demà al camp del Lleida per intentar acabar el més a dalt possible de Primera Catalana. En aquest sentit, Xisco Pires, porter del club, creu que «venim d’una derrota, però això no canvia res. Esperem un partit maco, perquè el Lleida B és un equip que li agrada molt jugar al futbol i ara mateix porta una molt bona ratxa». En aquest sentit, «el millor que podem fer és aconseguir els sis punts que queden i acabar el més a dalt possible, per poder dir que hem acabat bé la temporada i no tenir aquell mal regust de boca», assegura. Espera trobar un rival que «posarà un ritme molt alt».