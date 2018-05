Tecnologia contra l’abstenció

Que les eleccions seran abans del que toca i que els partits fa dies que mouen cadires per estar preparats no és cap secret. Tampoc ho és que hi ha en l’ambient una estranya sensació preelectoral malgrat que la data dels comicis encara no està marcada al calendari. Més enllà dels possibles pactes i de l’aritmètica política que en surti, un dels punts que preocupa als partits és augmentar la participació. «El creixement de l’abstenció reflexa un allunyament de la ciutadania envers la política», afirma el conseller general liberal Ferran Costa que, per intentar incentivar la participació en totes les edats ha apostat, juntament amb els companys de partit, per una precampanya 2.0.

El partit assegura que les noves tecnologies permeten involucrar a persones de totes les edats

La primera prova la van dur a terme el passat dimecres en una reunió de poble a Encamp. A través d’una aplicació gratuïta van animar al públic que va assistir a l’acte i també als que ho van seguir des d’un altre lloc per streaming –també una novetat– a respondre a un seguit de preguntes per conèixer la seva opinió sobre certs aspectes del país. De les respostes en va sorgir un núvol de paraules que creixia segons el nombre de persones que coincidia en un mateix mot. Sembla clar, per les respostes, que com a mínim una part de la població està realment preocupada pel futur de la CASS. Més enllà del punt curiós que pot despertar aquesta nova manera de fer, l’opinió dels ciutadans també pot guiar els polítics a l’hora d’actuar i legislar.



«Tenim clar que en un país tan petit és senzill està a prop dels ciutadans, sobretot amb les noves tecnologies», comentava Costa. En aquest sentit, recordava que L’A està molt present a les xarxes socials, un espai utilitzat ja per tots els partits polítics del Principat. L’ús de les aplicacions per interactuar amb el públic, però, encara és quelcom que no estem acostumats a veure. Amb tot, els liberals asseguren que l’experiència va ser positiva i que va engrescar a gent de totes les edats. En el mateix sentit, el parlamentari exposava que «encara hi ha gent que no vol venir a les reunions perquè té por que el vegin i justament amb les noves tecnologies també poden seguir la xerrada per streaming i participar de forma anònima». A la sala encampadana es van aplegar unes 150 persones però des de la formació indiquen que gent d’arreu va seguir l’acte sense ser-hi present.



Costa va deixar clar que és una nova manera de fer política que seguiran implementant per tal d’aconseguir una campanya electoral més dinàmica i propera. L’objectiu és clar: «rebaixar l’abstenció» o, com a mínim, «fer tot el possible per engrescar a la ciutadania a participar». «La finalitat és buscar fórmules enginyoses per apropar-nos a la gent, perquè s’interessin per la política», va afegir.



Sembla, doncs, que la preparació de les eleccions està a l’agenda dels partits i ja va més enllà dels pactes i les estratègies polítiques i arriba també al món digital. Caldrà veure quina resposta dona la ciutadania a una precampanya 2.0 i si, com busquen els liberals, serveix per incentivar el vot.