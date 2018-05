Naudi acusa L’A de «redreçament polític» per «càlculs electorals»

Encara queden mesos per la celebració de les eleccions, però les estratègies dels partits ja fa dies que estan en marxa, malgrat que els resultats que comencen a perfilar-se no han agradat a tothom. Els principals damnificats són els progressistes que, malgrat haver posat sobre la taula la idea de fer una plataforma conjunta amb L’A i PS, s’han quedat fora del pacte. Un fet que el conseller d’SDP, Víctor Naudi, va qualificar de «lamentable» acusant especialment als liberals de «redreçament polític per qüestions de càlculs electorals». Naudi, a més, va criticar que «ni tan sols han respost la nostra proposta». Una crítica a la qual el líder liberal va respondre sense titubejar: «els vam notificar el pacte amb el PS en persona, no per carta. Però la carta dirà el mateix que els hi vam dir cara a cara». Per Naudi, però, «que no ens responguin oficialment ja denota el camí que volen escollir».



El principal problema del pacte a tres bandes és la relació entre PS i SDP i, especialment, entre Pere López i Jaume Bartumeu. «Sembla que hi ha persones que encara tenen ressentiments del passat», va lamentar Naudi tot apuntant que «nosaltres vam proposar sumar, no restar, i deixar de banda les diferències per centrar-nos en un futur millor per al país però sembla que n’hi ha que prioritzen els interessos personals i electorals». Un punt que el líder dels liberals també assegura que va intentar sense èxit: «Hem intentat que es centralitzés en positiu» tot i reconèixer que «és normal que es puguin sentir dolguts perquè finalment no ha pogut ser». Amb tot, Gallardo també va ser molt clar afirmant que «SDP no té la patent de res», fent referència al fet que la idea inicial d’una plataforma conjunta va ser proposada per Bartumeu.

Sense possibilitats de guanyar

El parlamentari progressista no va dubtar en sentenciar que encara que PS i L’A aconsegueixin posar-se d’acord i tancar llistes parroquials conjuntes «no tenen cap possibilitat de governar». En aquest sentit, Naudi va opinar que els liberals eren els únics que tenien opcions de ser alternativa de govern però que el seu trencament amb UL i els independents de la Massana els ha allunyat de la victòria, ja que, des del seu entendre, els seguidors de Pintat «eren els que portaven vots al partit».



La crítica del conseller de la formació liderada per Jaume Bartumeu va anar més enllà afirmant que «ideològicament és un pacte que costarà molt d’explicar». Des del seu punt de vista, «no és el mateix crear una plataforma amb l’objectiu de canviar les coses i buscar el millor per Andorra que fer un pacte entre dos partits ideològicament antagònics». «És un error polític», va assegurar.



Unes crítiques que Gallardo va respondre sense voler entrar massa en valoracions. «Què passa que entre els tres no hi havia diferències ideològiques i entre el PS i nosaltres, sí?», va preguntar en to irònic. En tot cas, el liberal va recordar que encara hi ha molts punts a parlar amb els socialdemòcrates per tal que el pacte sigui possible i que cada partit pugui també defensar la seva ideologia a les llistes nacionals.

Camí en solitari

Sense gaires més possibilitats en l’escenari polític i visiblement enfadats pel pacte entre PS i L’A, els progressistes apunten que seguiran treballant perquè la ciutadania torni a confiar amb els polítics i per millorar la situació del Principat. «La situació és la que és però nosaltres seguirem treballant», va deixar clar Víctor Naudi que, va avançar, que si més endavant l’aritmètica política els requereix o els socialdemòcrates i/o liberals tornen a treure la possibilitat d’una aliança conjunta, el pacte serà «més complicat». Per la seva banda, el PS va preferir no opinar sobre la situació.