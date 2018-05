El MoraBanc deixa escapar la victòria

L'ordre de les posicions del play-off estan per decidir i l'enfrontament directe entre l'Unicaja i el BC MoraBanc andorra va tenir tots els ingredients d'intensitat entre dos conjunts que es troben en aquesta lluita. Els de Joan Peñarroya tenien la victòria quasi a la butxaca al tercer quart, manant en el marcador per 19 punts de diferència, però es van venir a baix i van permetre que els andalusos capgiressin el marcador per vèncer 87-86.

En els primers minuts els andorrans van portar la iniciativa, encertant en el tir exterior. Especial rellevànvia va tenir Walker, encertant els tres triples que va intentar. Només Brooks responia a l'encert de l'aler nord-americà del MoraBanc. Qui va començar a aparèixer va ser Salin, que acabaria sent el millor jugador del matx i qui va posar-se l'equip a l'esquena per acabar remuntant. Però encara quedava molt per això. El finlandès, després d'un triple de Shurna i una cistella d'Iverson, tancava el quart amb dos tirs lliures (21-26).

Fernández es mostrava a l'inici del segon període amb cinc punts consecutius. El base madrileny, juntament amb Blazic, eren els encarregats d'anotar per part visitant i anar ampliant distàncies. Suárez era l'únic que semblava contrarrestar els punts del rival. El MoraBanc es trobava còmode a la pista del Martín Carpena. Nedovic i Brooks tractaven de fer reaccionar als malaguenys abans d'arribar al descans, però les cistelles de Fernández i Sanè permetien anar a la mitja part manant 40-48.

La tornada andorrana a la pista va ser d'aquelles per no deixar al contrari pensar en guanyar. Un parcial de 2-11, amb un triple final de Walker, permetia arribar a una màxima diferència de +19 (42-61) a falta de quasi sis minuts per concloure el quart. Calia saber aprofitar aquest avantatge. Però el conjunt andorrà no ho va saber fer quan pitjor estava l'Unicaja. Brooks, complegtament endollat, va portar el nervi dels seus. Anotava, i contagiava energia a la resta. Walker tornava a anotar un triple per trencar la ratxa local, però aquesta va seguir, arribant al final del període amb la diferència retallada a 9 punts (59-68).

Desencert total

La tendència va continuar. McCallum començava anotant de tres i tot seguit materialitzava un contraatac. Jelinek, amb un triple de més de vuit metres, trencava momentàniament la ratxa, que no va durar res perquè Suérez a la següent jugada feia el mateix. Després era Salin qui també anotava des de la distància. El partit era un altre del que s'havia vist en els primers 25 minuts. Una falta antiesportiva d'Iverson, sumada a una tècnica de Blazic permetia a Salin anotar tres tirs lliures seguits i empatar a 73. Quedaven per davant sis minuts molt intensos. El finlandès, amb un triple, tornava a posar als andalusos per davant. Tenia el canell calent i agafava la responsabilitat.

Els locals van arribar a manar de vuit i semblava que podrien matar el matx, però el MoraBanc encara tenia coses a dir, amb dos triples d'Albicy. El francès amb tres tirs llliures consecutius empatava el partit (86-86) a falta de 15 segons pel final. Treia de banda l'equip de Màlaga i Jankovic cometia falta sobre Suárez. El d'Aranjuez fallava els dos tirs lliures, però atrapava el rebot. La pilota arribava a McCullum, que entrava a cistella i Diagné li feia falta a 1,7 segons pel final. El primer tir lliure el fallava i el segon l'encertava. La darrera oportunitat seria pel MoraBanc després del temps mort demanat per Peñarroya. Fernández va intentar el triple, però molt forçat veia com Suárez el taponava. Ara el MoraBanc es troba un triomf per sota l'Unicaja, però té l'average a favor. Per algunes decisions preses pels àrbitres en el tram final de l'enfrontament, Peñarroya visiblement enfadat va afirmar que “els partits els han de guanyar els jugadors”.