Tres milions a l'Alt Urgell per millorar la xarxa elèctrica

La companyia Endesa preveu invertir tres milions d’euros els pròxims quatre anys en la millora de la xarxa elèctrica a l’Alt Urgell, segons que ha traslladat el director dels serveis territorials del departament d’Empresa i Coneixement a Lleida, Ramon Alturo, al Consell d’Alcaldes de la comarca, que s’ha reunit aquest divendres a Ansovell, al municipi de Cava. Aquest mateix any , la inversió serà d'1,7 milions d'euros, mentre que per al trienni 2019-2021 es preveuen 1,4 milions més. Aquest és el compromís a què ha arribat l’empresa subministradora amb la Generalitat després dels diversos talls soferts l’hivern passat com a conseqüència de les fortes nevades.

Diversos alcaldes han expressat el seu malestar per la gestió de la companyia en la resolució de les interrupcions del subministrament elèctric, com ara el retard en la reacció i el poc coneixement del territori a l’hora de fer el desplegament dels equips generadors, a part de la falta de coordinació amb les administracions públiques.

Accessos a poblacions

D'altra banda, el president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, ha informat els alcaldes de la reunió dels presidents dels consells comarcals del Pirineu amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, per posar sobre la taula la imperiosa necessitat d’afrontar un ambiciós programa d’obres de millora a la xarxa de camins d’accés rodat als nuclis de població, atès el deteriorament que han anat acumulant des de fa anys com a conseqüència de la cancel·lació d’ajuts per part de les administracions de rang superior. “Hem anat endarrere: tornem a estar com fa vint anys i ara tenim molta feina per fer”, ha afirmat.

Reñé demanarà una reunió amb el conseller de Territori tan bon punt estigui constituït el nou govern. A més, ara de poc, el president de la Diputació ha demanat una reunió al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per reclamar un major finançament pels municipis, que permeti als ens locals dur a terme les accions necessàries en els camins de la seva titularitat.

La processionària del pi

El Consell d’Alcaldes també ha tractat la problemàtica de la processionària del pi, amb la intervenció del subdirector de Boscos, Enric Vadell, i el cap de secció de planificació i director de les campanyes de tractament d’aquesta plaga, Jorge Heras. Els representants de la Generalitat han avançat la previsió que la pròxima campanya de fumigació abasti unes 20.000 hectàrees, concentrades bàsicament a les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i l’Alt Urgell, la zona de Catalunya més afectada per aquesta eruga. Una de les accions que s’ha proposat per part dels alcaldes és una campanya informativa adreçada a la població per advertir dels llocs amb més afectació.

Altres qüestions

En el Consell d’Alcaldes s’ha presentat la diagnosi i el treball efectuat per al futur Pla Estratègic per a la prevenció de l’assetjament escolar a la comarca. Quant a polítiques d’igualtat, s’ha presentat el protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral i, d’altra banda, la segona edició de la campanya “No és no. A l’Alt Urgell, festes lliures de sexisme”. En la reunió també hi ha intervingut el diputat Antoni Navinés, qui ha informat els alcaldes de diversos assumptes de la Diputació de Lleida d’interès per als ajuntaments.