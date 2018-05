Andorra se situa per sobre de la mitjana europea en matriculacions

La matriculació total de vehicles a Andorra durant el mes d’abril ha estat de 409, xifra què suposa una variació percentual positiva del 23,9% respecte el mateix període de l’any passat, molt per sobre de la mitjana europea. A Europa, el creixement també ha estat positiu, però no tant: les vendes de turismes i tot terrenys al continent han crescut un 9,6% més en comparació amb l’abril passat. Aquest percentatge representa 1,34 milions d’unitats, segons dades de l’Associació de Constructors Europeus d’Automòbils (ACEA).



Durant l’abril de 2018, tots els grups han tingut variacions positives al país: turismes (28,4%), motocicletes i ciclemotors (1,3%), camions i camionetes (42,3%) i altres (53,5%). En dades mensuals ajustades, es constata, doncs, una variació mensual a l’alça en el darrer mes, situant-se en un 0,3% positiu. Aquestes xifres van en la mateixa línia que la tendència mostrada en els últims 12 mesos, quan s’han matriculat 4.644 vehicles, amb una variació positiva del 13,3% que el mateix període anterior, en que es van matricular 4.098 (546 menys).

Respecte als vehicles per tipus de carburant, destaquen els de gasolina amb un 34,7% positiu per sobre els de gasoil amb un 14% també positiu. A més, s’han matriculat al país 14 vehicles sense carburant, 5 elèctrics 100%, 5 híbrids de gasolina no endollable i un híbrid de gasolina endollable. Aquest últim suposa una variació negativa del 85,7%, ja que l’abril de 2017 se’n van matricular set.



Durant els darrers 12 mesos, cal destacar l’augment de matriculacions ens els vehicles de gasolina amb un augment del 28,9% (que suposa 539 vehicles), seguit d’un mínim creixement dels de gasoil amb un 0,4%. Per la resta de categories, s’han matriculat 122 del grup sense carburant, 114 elèctrics 100%, 55 híbrids de gasolina no endollable i 50 híbrids de gasolina endollable. Pel que fa als vehicles híbrids de gasoil endollable i híbrids de gasoil no endollable, se n’ha matriculat un de cada grup.



Europa també creix, però menys

L’ACEA considera que les dades positives generals s’expliquen per l’increment de les matriculacions en els cinc mercats més grans de la Unió Europea (Espanya, Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia). Destaca especialment el cas espanyol, ja que les vendes van créixer un 12,3% arribant als 113.816 d’unitats. A França, per la seva banda, es van vendre 187.390 vehicles, un 9% més que el 2017. En el primer quadrimestre de l’any, a Europa s’han matriculat fins a 5,63 milions de turismes, un 2,6% més en comparació en el període anterior.

Per marques

La firma de vehicles que més ha matriculat durant el mes d’abril a Europa és Volkswagen amb 163.147 unitats (un 18,6% més). La segueixen Renault, amb 96.020 vehicles (un 4,2% més) i Peugeot amb 87.160 (un 15,3% més). Aquesta és exactament la mateixa tendència al llarg del primer quadrimestre de 2018. D’aquesta manera, el consorci alemany torna a ser el fabricant de turismes que més ven dins la Unió Europea, una vegada totalment superat l’escàndol de les emisions contaminants l’any 2015. L’única de les seves marques que ha marcat negatiu ha estat Audi que ha baixat un 1,1% amb 67.034 unitats.



Dins els grups premium, BWM també ha perdut, descendit en general les seves matriculacions un 1,4% (75.181 vehicles), tot i que Mini (dins el mateix grup), va incrementar les seves un 8% (16.241 vehicles).



Per contra, les marques que més han caigut en el primer quadrimestre d’aquest 2018 són DS (amb un 2,3% menys que el mateix període de l’any anterior i 16.044 unitats venudes), Ford (amb un 1,3% i 376.968), Fiat (amb un 8,4% i 268.645), Lancia/Chrysler (amb un 34% i 18.144), Nissan (amb un 8,4% i 191.454), Land Rover (amb un 17,2% i 48.360) i Jaguar (amb un 4,4% i 26.914).