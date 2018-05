Més sancions per no dur el cotxe ben equipat

La conducció amb equipaments especials durant la temporada d’hivern, compresa entre l’1 de novembre i el 15 de maig, és obligatòria des que l’1 de novembre de 2015 entrés en vigor una modificació del Codi de Circulació que així ho esmentava. Per equipaments especials s’entén pneumàtics d’hivern, mixtos o cadenes a les rodes, i comporta una sanció econòmica a tots els vehicles en cas que no es dugui cap de les tres opcions, en dies on hi ha neu o gel a la calçada. Aquesta normativa va néixer després de la reiterada detecció de vehicles que per no portar l’equipament adequat «paralitzaven la xarxa viària del país».



Si bé és cert que en els primers anys des del cos de Policia es va ser més permissiu amb els conductors, ara ja està plenament implantada i els agents han començat a endurir els controls al respecte. Així s’ha fet un «reforç» important després dels problemes circulatoris que s’han viscut els darrers anys en jornades de fortes nevades, segons va explicar el director de la Policia, Jordi Moreno. És a dir, «s’ha deixat de costat la sensibilització, sobretot en el cas dels residents», va manifestar. El motiu de la intensificació de la tasca es deu al fet que «hem dit prou perquè els col·lapses circulatoris eren intolerables». Com a conseqüència d’això, s’han disparat el nombre de sancions interposades per incomplir amb la normativa.

Sancions i controls

Concretament, l’any que va entrar en vigor l’obligatorietat de dur equipaments es van posar 14 sancions. El següent, l’any 2016, no se’n va posar cap, mentre que durant el 2017 se’n van posar un total de 16. La xifra, amb tot, s’ha disparat aquest primer trimestre de l’any 2018, en què es van superar en només tres mesos les multes posades durant tot l’any anterior. Fins al 31 de març es van interposar 19 multes, segons dades del cos policial. Malgrat que la majoria de les sancions són nacionals, aquesta normativa també s’aplica a turistes, perquè «també han d’anar aprenent», segons Moreno.



En aquest sentit, el director de la Policia va explicar que el reforç dels controls ha estat possible també gràcies a un treball conjunt amb els agents de circulació, que han ajudat en la informació i supervisió a conductors, quan la nevada obliga a circular amb equipaments a les carreteres del país. Tot i això, cal recordar que el cos de circulació no té potestat per sancionar. En el cas de la Policia, pot interposar multes per valor de 180 euros per als turismes que no vagin correctament equipats, i de 500 euros en cas de vehicles de més de 3,5 tones.