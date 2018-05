El Govern reconeix la poca utilitat de l’espai propi a l’estació de l’Ospitalet

«La utilització d’aquest espai ha estat baixa i complicada a causa del vandalisme que hi ha hagut en determinats períodes», va admetre el Ministeri de Turisme a EL PERIÒDIC en relació a l’Espai Andorra, la sala que l’Executiu va habilitar a l’estació de la SNCF a l’Ospitalet el 2009. «El Govern va signar un conveni d’ocupació i de gestió amb la SNCF, mitjançant el qual ocupàvem un espai a l’estació amb l’objectiu de millorar l’acollida dels viatgers i desenvolupar l’atractivitat del país», van explicar des del ministeri, ja que la distància fins a la frontera andorrana és de només 12 kilòmetres. La inversió inicial per part del Principat fa nou anys va ser de 180.000 euros per condicionar la sala. A més, el conveni signat amb l’operadora ferroviària francesa i la Mairie de la vila gal·la obligava a Andorra a cobrir una sèrie de despeses anuals que per a aquest any es van preveure de quasi 18.000 euros i per a l’anterior, de 17.500.



No obstant això, el ministeri va informar de resultats satisfactoris durant els mesos d’hivern, «coincidint amb el funcionament d’un minibús d’enllaç amb el Pas de la Casa que contracta la Mairie, amb la col·laboració de Grandvalira i del Ministeri de Turisme des de l’hivern 2014-2015» i que suposa la inversió per part d’Andorra d’uns altres 4.500 euros més per temporada.

Expiració del conveni

L’acord que fa possible l’Espai Andorra a l’estació de l’Ospitalet acaba el 31 de març del 2019 «i no es renova tàcitament», segons van aclarir fonts governamentals. «El Ministeri de Turisme mantindrà durant els propers mesos reunions amb els interlocutors següents: en primer lloc amb la SNCF, i després amb la Mairie de l’Ospitalet, la prefectura de l’Arieja i Grandvalira, a fi de valorar la continuïtat de les relacions entre les diferents parts implicades, i per valorar si aquestes s’han de desenvolupar a partir d’algun conveni nou», van detallar des del Govern. És a dir, que a hores d’ara no està clar si la inversió efectuada per a Andorra a l’estació de l’Ospitalet es quedarà en via morta o no, una inversió que volta els 300.000 euros, entre l’import inicial per finançar l’adequació de l’espai i les despeses anuals que marca el conveni.

Informe Spinetta

A la situació complicada de l’Espai Andorra de l’Ospitalet es va afegir una altra preocupació per a la connexió ferroviària més propera d’Andorra amb el món a hores d’ara: l’Informe Spinetta. Aquest document encarregat per l’Executiu francès, «recomana l’eliminació de totes aquelles línies o parts d’aquestes on circulin menys de 20 trens al dia, que és el cas de la línia de l’Ospitalet, amb nou trens diaris» van explicar des del Ministeri de Turisme. Tot i l’ensurt, el 25 de febrer d’aquest any, poc després de l’aparició de l’informe, el Primer Ministre francès, Édouard Philippe, en declaracions a diversos mitjans de l’hexàgon, va assegurar que no afectarà «les petites línies», entre les quals s’inclou la que dona servei a l’Ospitalet.



En qualsevol cas, el Govern també va assegurar que en les properes reunions amb la SNCF per parlar del conveni, també es tractarà el tema de la supervivència de la línia Tolosa -La Tor de Querol, que dona servei a l’Ospitalet. A més, caldrà tractar com afectarà l’automatització de l’estació que la SNCF està enllestint als interessos del Principat.

Les claus

1. Conveni amb la SNCF i la Mairie

El 2009, el Govern signa un conveni per deu anys amb la SNCF i la Mairie de l’Ospitalet per adequar una zona de l’estació de la població. Havia de servir per donar refugi als visitants del Principat que hi arribaven per via ferroviària. La inversió inicial és de 180.000 euros.

2. Manteniment i balanç de l’ús

Les despeses anuals arran del conveni volten els 18.000 euros, als quals cal sumar uns 4.500 euros cada hivern en trasllats al Pas de la Casa. Aquesta és l’acció que més retorn té, segons el Govern, que, en canvi, admet que l’ús de l’Espai Andorra és «baix» i «complicat».

3. Dubtes sobre la renovació de l’acord

El Govern encara no s’ha reunit amb la SNCF ni la Mairie per aclarir si es renovarà o no l’acord, tot i que té previst fer-ho «en els propers mesos». No està clar si el conveni seria com l’actual o amb modificacions, ja que la SNCF està automatitzant part de l’estació.

4. Ospitalet, al marge de la reforma ferroviària

La reforma de la xarxa ferroviària francesa que vol dur a terme l’Executiu gal ignorarà les «línies petites», com la que passa per l’Ospitalet, tot i que només s’hi aturin 9 trens diaris, menys de la meitat del mínim previst per a la supervivència de les estacions: 20.